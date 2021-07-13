«Мы ищем не просто идею»: стартовал международный конкурс создания концепции реновации Норильска

Фото: Tass.ru.

Норильск был основан в 1935 году и располагается в российском Заполярье на 69-й параллели, а потому отличается крайне суровым климатом субарктического типа. Сейчас Норильск развивается и как центр цветной металлургии мирового уровня, и как центр компетенций, знаний и исследований Арктики.

Сегодня в Норильске активно идет процесс реновации. Планируется ликвидация аварийного и ветхого жилья, строительство новых и реконструкция действующих домой. В стремлении уйти от концепции моногорода перезапуск территории осуществляется через предпринимательство, креативные индустрии и туризм.

Открытый международный конкурс на создание архитектурно-планировочной концепции реновации был инициирован Администрацией города Норильска в партнерстве с Агентством развития Норильска при поддержке компании «Норникель». Оператором конкурса стала международная урбанистическая лаборатория «ЦЕНТР Lab».

«К этому шагу мы шли очень давно», – рассказал мэр города Дмитрий Карасев. – «Начиная с 2016 года, совместно с компанией «Норникель» мы уже проговаривали необходимость в создании такой программы комплексного социально-экономического города Норильска, которое предусматривало бы качественное обновление всей его инфраструктуры. Последний дом, который был построен в городе, это был 2002 год. Уже почти 20 лет в Норильске ничего не строилось. Городу требуется новое жилье, городу необходимо обновлять свою инфраструктуру».

20 февраля 2021 года было подписано четырехстороннее соглашение, которое предусматривает комплексное социальное обновление инфраструктуры города Норильска, – между Правительством Российской Федерации, Красноярским краем, «Норникелем» и Администрацией города.

«Это соглашение предусматривает общее финансирование на всю программу развития 120 миллиардов рублей, из которых более 80 миллиардов выделяет компания «Норникель». Но в дополнение к этой программе по четырехстороннему соглашению «Норникель» предоставит городу до 2035 года еще 150 миллиардов рублей для реализации самых разных иных проектов на территории Норильска», – рассказала старший вице-президент - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью компании «Норникель» Лариса Зелькова.

Конкурс объявлен международным – организаторы объясняют это тем, что в других странах может быть похожий опыт работы в экстремальных условиях и при вечной мерзлоте, например в северной Европе, Скандинавии, или в северном Китае, где работают международные бюро, предлагающие решения для уникальных территорий.

Фото: Tass.ru.

«Мы не ищем здесь концептологов, мы не ищем людей, которые предложат нам просто исключительную идею. Мы ищем практикоориентированные команды, которые способны затем предложить нам идею, которая может быть реализована в городе», – пояснил учредитель группы компаний «Центр» Сергей Георгиевский. – «Наша основная цель - это разработка архитектурно-планировочной концепции, реновации города до 2035 года. И будем мы ее соответственно производить в несколько этапов. В рамках конкурса объектом является весь город, и также мы смотрим контекст, то есть прилегающие территории, взаимосвязь с ними».

Участниками могут стать только профессиональные организации, которые имеют опыт в области комплексного развития территории городского планирования, архитектуры, мастер-планирования, проектирования. Также в команде должны быть представлены специалисты в области экономики и финансов, маркетинга и контептного программирования.

Журналисты спросили у организаторов, ожидать ли норильчанам неожиданных футуристических решений, например, создания гигантского купола над городом.

«Мы будем прислушиваться к тем архитекторам, которые имеют такой опыт, но, насколько мне известно, в мире есть похожий опыт с устройством неких галерей, переходов между домами в Канаде», – рассказал Максим Миронов, директор АНО «Агентство развития Норильска». – «И по опыту использования пришли к мнению тому, что люди даже на Севере должны больше времени проводить на улице, и вот запирать все под купол или в какие-то галереи – это не совсем правильно по отношению к горожанам».

Фото: Tass.ru.

На сбор заявок есть около двух месяцев, по мнению организаторов, это великолепный срок, чтобы осмысленно, мотивированно подготовить свою заявку и зайти на этот конкурс, отдавая себе отчет в той ответственности и объеме работ, которые предусмотрены.

«Призовой фонд этого конкурса составляет 15,5 миллионов рублей и будет распределен сообразно тому месту, который каждая из команд получит на финальном заседании жюри», – добавил Сергей Георгиевский.

В жюри организаторы пригласили представителей органов государственной власти города Норильска и Красноярского края, компании ПАО «ГМК «Норильский никель», Агентства развития Норильска, экспертов в сфере комплексного развития территорий, экологии, экономики и пространственного планирования, маркетинга и коммуникаций, технологий и инноваций из России и зарубежья. Конкурс завершится 22 марта 2022 года.