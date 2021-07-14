Стою на жарище я в куртку одетый: Самые странные предметы, которые помогут спастись от зноя

Нехитрое приспособление от солнца и жары можно сделать и своими руками. Фото: Евгения ГУСЕВА

Говорят, от жары мозги плавятся. Может, для кого-то оно и так. Но точно не для предприимчивых торговцев и изобретателей, которые активизировались в разгар летнего зноя и предлагают нам кучу интересных приспособлений, помогающих спастись от жары. «До чего дошел прогресс!» - утирая пот со лба, подивились мы, листая сайты интернет-магазинов. И составили список самых смешных и необычных... Даже не приборов, а штуковин для борьбы с жарой, которые нам удалось отыскать на просторах Всемирной сети.

Естественно, в своей изобретательности всех перещеголяли китайцы из интернет-магазина Алиэкспресс. Поэтому, как говорят нам китайские продавцы на Алиэкспрессе с помощью автоматического переводчика, жара спасение красота недорого компактный креатив девушка купите пожалуйста!

5 место: бутылка с разбрызгивателем

Фото: Aliexpress.ru

Все гениальное просто! Нашлись умные люди, которые сумели объединить спортивную пластиковую бутылочку (такие берут с собой на пробежки или крепят к велосипедной раме) и пульверизатор. Захотел – отпил водички, захотел – пустил туман прохладных мелких брызг себе в лицо. И стоит штуковина сущие копейки: от 300 рублей на Алиэкспрессе или от 500 рублей в российских интернет-магазинах в зависимости от объема.

4 место: вместо шапочки из фольги

Фото: Wildberries.ru

Кепка с козырьком - вчерашний день! Куда лучше от солнца защищает зонт, это знали еще наши прапрабабушки. Но их праправнучки возразят: и как вы предлагаете носить зонтик, когда в одной руке у тебя айфон, а в другой – собачка?

Но выход есть! Современные зонты вовсе необязательно таскать в руках. Зонтик-шапка прочно крепится на голове и освобождает руки. К слову, незаменимая штука для рыбалки. Есть самые разные размеры, цена – от 300 рублей на Алиэкспрессе и от 700 рублей в российских онлайн-магазинах.

3 место: портативные вентиляторы

Фото: Aliexpress.ru

Портативные они потому, что работают не от розетки, а на батарейках или собственном аккумуляторе. Многие из таких вентиляторов помещаются в дамскую сумочку или даже карман.

Каких только мобильных вентиляторов не предлагают нам интернет-магазины! Самое простое – это микро-вентилятор высотой 15-20 сантиметров. А в сложенном виде – вообще 10. Стоит такое чудо техники от 350 рублей, модификаций и дизайнов – пропасть, купить можно на Wildberries, Ozon и многих других интернет-магазинах. Зарядил дома от USB, вышел на улицу, достал из кармана, «подул» на щеки и пошел себе дальше, добрый и охлажденный. Для детей и прочих ценителей прекрасного – с заячьими ушками и оленьими рожками.

Но рационализаторская мысль не дремлет. Как вам, например, ручка-вентилятор, да еще и с динозаврьей (запатентуем это слово) головой всего за 400 рублей? А что скажете о 500-рублевом портативном вентиляторе с Алиэкспресса со встроенным увлажнителем, который помещается в ладонь и вместе с холодным воздухом разбрызгивает по сторонам капли воды? Есть и совсем миниатюрные вентиляторы за те же деньги, похожие на маленький мобильный телефон, и их точно так же по моде «нулевых» можно носить на шее на шнурке.

Но все-таки наш фаворит – хитроумный прибор, похожий на наушники, но в «ушах» вместо динамиков - два маленьких вентилятора. Его нужно вешать на шею. Отверстия расположены по всему корпусу, поэтому дует он не только на лицо, но и на затылок. Имеет три скорости, работает от собственного аккумулятора или батареек, заряжается от USB, стоит от 600 рублей.

2. Карлсон наоборот

Фото: Aliexpress.ru

Тему вентиляторов китайские (а какие еще?) дизайнеры развили в необычной куртке. Выглядит практически как ветровка, но с секретом. Внутри куртка полая, между подкладкой и внешней частью – воздушная прослойка. А внизу прикреплены вентиляторы, которые гоняют в этом полом пространстве холодный воздух. Когда вентиляторы включены, куртка раздувается и становится похожа на пуховик, что в жаркую погоду может вызывать у окружающих принципы покручивания пальцем у виска.

В общем, принцип работы - как у Карлсона, только наоборот: у шведского умника пропеллер был направлен наружу, у китайских – внутрь. Нацепил такую курточку в жару, врубил вентиляторы и кайфуй: вокруг +35, а твоя личная температура +20. Правда, прохладно тебе только от пояса до шеи, все остальное парится. Ну хотя бы так! А если нужно охладить лицо, на шею вешайте вентилятор (см. пункт 4)

Стоит охлаждающий «пуховик» от 2000 рублей на Алиэкспрессе.

1 место: ледяной стакан

Фото: Aliexpress.ru

Специальными формами, которые готовят кубики льда из воды в морозилке, уже никого не удивишь. Но инноваторы из Скол… То есть, из солнечного Гуанчжоу придумали кое-что совершенно обморозительное: форму для изготовления ледяных стаканов.

Форма силиконовая и работает просто: наливаешь туда воду, ставишь в морозилку, и, когда жидкость застывает, выворачиваешь ее наизнанку. Получается отличный ледяной стаканчик хоть для воды, хоть для пива или колы, который сам же и охлаждает напиток. Вместимость самая разная: есть формы для изготовления ледяных стопок на 30-50 мл, есть более объемные, на 200-300 мл. Стоит форма от 100 рублей и выше – в зависимости от объема и числа стаканчиков, которые она может наморозить.

И самое главное – посуду мыть не надо, она сама растает!

КСТАТИ

Зной собачий

Собачьим (а также кошачьим) бывает не только холод. Между прочим, домашние питомцы в жару страдают посильнее нас с вами: это вы можете ходить по дому в чем мать родила и не париться, а у них шубка! И лапки. Поэтому заказать вентилятор из КНР в интернет-магазине они не могут, а воспользоваться оным - тем более.

Фото: Aliexpress.ru

Но и для братьев наших меньших придуманы приспособления, спасающие от жары. В интернет-магазинах чего только нет: и намордники с охлаждающим эффектом, и одежда с воздушными пупырышками, спасающими собак от перегрева. А самая практичная штуковина, причем для любых питомцев (кроме аквариумных рыбок) - охлаждающий коврик. Внутри - специальный гель, который создает охлаждающий эффект, когда животное на него ложится. Купить подобные коврики можно и в интернете, и во многих офлайн-магазинах товаров для животных. Цена – от 600 рублей в зависимости от размера.