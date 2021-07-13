Иностранке подбросили наркотики и держат в тюрьме Кувейта, хотя суд решил, что она невиновна

Признанную судом невиновной британку держат в кувейтской тюрьме Фото: Shutterstock

Правосудие жаркого Кувейта не щадит никого, ни иностранцев, ни местных жителей — по крайней мере когда речь заходит о наркотиках. То ли из-за собственной глупости, то ли из-за полицейского беспредела, британка Сара Ассайед стала узницей местной тюрьмы, пишет TheSun.

В 17 лет девушка переехала вместе с родителями на Ближний Восток. Мама, британка Хелен Конибер, настояла, чтобы у дочери было британское подданство, папа Зиад Ассайед - выходец из арабского мира - не возражал.

После окончания университета Сара устроилась учительницей начальных классов в местную школу. В марте 2019 года, когда девушка вместе с коллегой возвращалась с занятий, ее машину остановили полицейские. Причем это явно была не рядовая проверка, стражи порядка устроили настоящий обыск. Сара и ее знакомый были удивлены, но не стали препятствовать правоохранителям. И каково было их изумление, когда полицейские продемонстрировали женщине пакетик с наркотиками.

Закон Кувейта крайне сурово карает за хранение и употребление наркотических веществ. Подозреваемому может грозить тюремный срок на 10 лет, а наркоторговцу - смертная казнь.

Британка была сразу арестована, несмотря на ее попытки доказать свою невиновность. Даже во время заседания, которое длилось всего несколько минут, судья даже не дал женщине слова.

Сару отправили в одиночную камеру на 10 лет. Все это время родители британки не сдавались.

- С самого начала мы были уверены, что полицейские сфабриковали это дело, - говорят они. - После того, как они остановили Сару, они отогнали ее автомобиль, положили что-то в салон, а потом уже вернулись.

- Мы постоянно волнуемся за нее. Она звонит по ночам нам и плачет в трубку, - рассказывает мать Хелен Конибер.

- Мы ждали, когда власти депортируют Сару, - добавляет отец британки Зиад Ассайед. - Кувейтское законодательство предполагает, что любой гражданин, кто был замешан в уголовном деле, был признан виновным или невиновным, должен быть депортирован из страны.

Но власти Кувейта до сих пор не вынесли решения о депортации британки. Несмотря на то, что в июне Саре удалось добиться отмены предыдущего решения суда, и ее признали невиновной, она по-прежнему остается в заточении.

Убитые горем родители Сары обратились за помощью к министерству иностранных дел Британии, чтобы дипломаты защитили их дочь, но те лишь развели руками, мол, «мы ничего не можем сделать».

- Мы помогаем гражданке Великобритании, которая была задержана в Кувейте, мы поддерживаем связь с ее семьей и местными властями, - заверили в дипведомстве.