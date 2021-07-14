Лучшие в мире пейзажи: журналист «Комсомольской правды» вошел в число победителей конкурса «Россия в деталях»

«Шантарские ромашки» (Охотское море) Шантарские острова - суровое место. Но в каждой суровой душе всегда есть место прекрасному… Фото: Евгений САЗОНОВ

Телеканал «Моя Планета» назвал имена победителей фотоконкурса «Россия в деталях». Жюри рассмотрело около трех тысяч работ - это снимки живописных мест, рассказывающие об истории и культуре страны.

Конкурс проходил онлайн, однако лучшие кадры вскоре можно будет увидеть в реальности на выставках в Калининграде, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

Особенно приятно, что среди победителей оказался и журналист «Комсомольской правды», постоянный ведущий совместной программы Русского географического общества и Радио «КП» «Клуб знаменитых путешественников» Евгений Сазонов с фотографией, сделанной на Шантарских островах. И эта экспедиция, кстати, тоже прошла при поддержке РГО.

«Арктическая медитация» (Баренцево море, Архангельская область) Во время стоянки во льдах Баренцева моря в мае 2017 года роскошная медведица попала в объектив фотоаппарата. Фото: Паршин Андрей

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Распахни «Окно в природу»

С момента рождения пять лет назад первого конкурса «Транснефти» и «КП» в редакцию «Комсомолки» поступило свыше полутора тысяч очерков, рассказов, заметок, лонгридов и фотографий от журналистов российских СМИ и блогеров. И в каждой из этих работ чувствовалась любовь к родной земле, к природе родного края, неподдельный интерес к теме. И так приятно видеть, что дело легендарного очеркиста и лучшего журналиста России живет и процветает.

«Склоны цветущего маральника» (село Куюс, Республика Алтай) Так цветет Горный Алтай в мае. Фото: Казина Светлана

Итак, V Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу» объявляется открытым!

Василий Михайлович Песков. Фото: Василий ПЕСКОВ

География никак не ограничена - журналисты, писатели, блогеры, экологи, путешественники и фотографы могут жить в любой точке страны. Главное, чтобы их работы были опубликованы в печатных или электронных СМИ, а также в блогах в период с марта 2020 года по 5 июля 2021 года и в них чувствовалась такая сильная любовь к русской природе, чтобы ею прониклись читатели.

Главный приз - 100 тысяч рублей!

Работы принимаются до 5 августа в электронном виде по адресу media@phkp.ru.