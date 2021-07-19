Банк Хоум Кредит выпустил детскую карту HOMEKIDS

Банк Хоум Кредит выпустил новую дебетовую карту. Она называется HOMEKIDS и сделана специальная для детей до 14 лет. Как поясняют в банке, у нее яркий дизайн и максимально выгодные условия. В частности, клиенты не платят ни копейки за доставку карты, за ее выпуск и обслуживание, за смс-информирование. Более того, бесплатен даже перевыпуск карты по любой причине.

- Это первая дебетовая карта в линейке нашего банка, выпущенная специально для детей. Мы считаем, что в будущем все будут отказываться от наличных – и взрослые, и дети. Детская карта учит ребенка самостоятельности и позволяет ему обучаться азам грамотных трат и финансового планирования, - заявил Юрий Коптяев, директор департамента карточных продуктов Банка Хоум Кредит.

При этом преимущества от пользования картой получают как дети, так и их родители. Детям не нужно носить с собой наличные, а при желании можно подключить карту к Apple, Google или Samsung Pay и расплачиваться везде смартфоном.

А родители смогут контролировать расходы ребенка, устанавливать лимиты (по объему трат и на определенные операции) и легко пополнять детскую карту (в мобильном приложении или в терминалах и салонах МТС). И самое приятное. По детской карте можно получать кэшбэк: 1% вернется за любые покупки, 3% - за покупки в кафе и ресторанах и до 30% - за траты у партнеров Банка Хоум Кредит.

Оформить новую карту можно любым удобным способом: в офисе банка, в мобильном приложении «Хоум Кредит», в интернет-банке или колл-центре.

А получить - в офисе или с курьером.