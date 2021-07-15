Опубликована архитектура деловой программы ВЭФ

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября

Шестой Восточный экономический форум состоится 2-4 сентября во Владивостоке. Главная тема – «Новые возможности Дальнего Востока в изменившемся мире».

«Форум – один из важных инструментов развития всего Дальнего Востока. Его главная задача – привлечение инвесторов и получение обратной связи от бизнеса: насколько нам удается формировать эффективные механизмы поддержки, какие меры еще нужны для того, чтобы строились новые предприятия, создавались новые места, развивалась экономика дальневосточных регионов», – отметил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.

По его словам, Форум помогает осуществлять работу по привлечению инвестиций, разработке преференциальных режимов, созданию максимально привлекательных условий для ведения бизнеса на территории макрорегиона. Во многом благодаря мероприятию сегодня на Дальнем Востоке реализуется более 2,6 тысяч инвестиционных проектов, более 400 из них уже введено в эксплуатацию, таким образом в экономику макрорегиона фактически вложено 1,8 трлн рублей инвестиций, создано более 77 тысяч рабочих мест.

В 2020 году ВЭФ не проходил из-за пандемии коронавируса, это отразилось на работе с инвесторами и снизило количество заключаемых инвестиционных соглашений. «Мы надеемся, что в этом году Форум состоится. Для этого будут приняты все необходимые меры по недопущению распространения инфекции. При этом новые реалии способствовали изменению и повестки ВЭФ», – отмечает Юрий Трутнев.

Так, деловая программа Форума включает четыре основных направления.

В блоке «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится» участники поделятся опытом и взглядом на будущее по различным направлениям: в международных отношениях, медицине, науке и инновациях, больших данных, медиа и других сферах. Также в рамках данного блока будут обсуждаться клиентоцентричность государства и перспективы золота и драгметаллов.

Тема «Дальний Восток – новые вызовы и возможности» будет посвящена развитию макрорегиона в технологическом, инвестиционном и социальном направлениях. В частности, участники поднимут вопросы: как победить в конкуренции за инвестиции, как совершить инфраструктурный прорыв, остается ли «зеленая» энергия Дальнего Востока мечтой, как снизить транспортные издержки. В этом же блоке обсудят развитие ключевых отраслей: сельское хозяйство, туризм, лесопромышленный комплекс.

В теме «Общая ответственность в изменившемся мире» большая часть выступлений будет уделена теме экологии. Участники обсудят климатические изменения, защиту редких животных, новые грани волонтерства и технологии автоматизации.

Особое место в программе занимает новый блок «Молодежный ВЭФ». Он включает презентацию программы «Дальневосточный спецназ. Муравьев-Амурский 2030», обсуждение социальных сетей, молодежного предпринимательства, будущего финансового рынка, бизнес-образования и карьеры.

«В этом году Форум состоится в гибридном формате (очно и онлайн) – это условие нам диктует время. Но такой формат не скажется на результативности: мы по-прежнему ожидаем высокий уровень гостей и дискуссии, поскольку есть запрос на обсуждение вопросов и обозначенных тем. Уверен, что наши партнеры и гости соскучились по живому диалогу.

Восточный экономический форум особенно важен в части укрепления взаимоотношений между странами Азиатско-Тихоокеанского региона. У нас есть отличная возможность обсудить партнерство в торгово-экономической, научно-технической и инвестиционной сферах, укрепить сотрудничество, а также найти новые точки соприкосновения интересов. Тема Форума задаст направление диалогам: как мы можем быть полезны друг другу в части развития Дальнего Востока и какие за этим последуют возможности», – сообщил ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума, советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Он также отметил, что пристальное внимание будет уделено санитарно-эпидемиологической безопасности.

В программу ВЭФ-2021 войдут и международные бизнес-диалоги: «Россия – АСЕАН», «Россия – Корея», «Россия – Китай», «Россия – Индия», «Россия – Европа». В число международных мероприятий вошло и обсуждение большого евразийского партнерства как эффективного механизма интеграции.

Также запланированы конференция АТЭС по высшему образованию и конференция, посвященная 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.

Подробная информация об архитектуре Форума – на официальном сайте.