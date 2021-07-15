Украинская революция сожрала своих "героев": Освобожденному "режиссеру" Сенцову не дают денег на кино

Олег Сенцов подал заявку на государственное финансирование «драмы о семейных отношениях» с рабочим названием «Кай». Но украинское Госкино не допустило заявку автора дальше предварительного обсуждения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мы тут в своем бездуховном Мордоре совсем забыли о великом украинском режиссере Олеге Сенцове, за которого с 2015 по примерно 2018-й год исступленно боролись отечественные либеральные интеллигенты.

Осужденный в России в 2015 году за организацию диверсионной группы Сенцов, был освобожден в сентябре 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной и вернулся на Украину в рамках обмена.

Либеральные россияне немедленно переключились на другую повестку, но, как оказалось, Украина тоже впала в окамененное нечувствие, и позабыла про одного из самых достойных своих сынов, ставшего когда-то символом сопротивления ужасной российской агрессии.

«Все, что я хотел делать в этой жизни, это снимать кино. Я решил это в 30 лет и долго шла к своей цели»,- пишет Олег Сенцов.

Заниматься любимым делом украинскому режиссеру удавалось даже «в путінських буцегарнях» (в смысле в тюрьмах).

«Там я написав декілька нових сценаріїв, та зміг попрацювати віддалено над екранізацією моєї п’єси «Номери» (ничего так себе буцегарня, где можно целыми днями писать сценарии).

7 сентября 2019 года свобода, как говорится, радостно приняла Олега Геннадиевича у входа, но вот в плане кино все пошло совсем не по сценарию, который красочно писали Антон Долин, Дмитрий Быков, Ксения Собчак, Владимир Познер и прочие достойные люди, требовавшие освободить великого кинорежиссера.

Позанимавшись (пробухав) полтора года правозащитной деятельностью, Олег Сенцов наконец подал заявку на государственное финансирование «драмы о семейных отношениях» с рабочим названием «Кай». Но украинское Госкино не допустило заявку автора дальше предварительного обсуждения с официальным обоснованием - низкие оценки экспертов.

«Как мне сообщили неофициально - это реакция на мою критику власти, поддержку преследуемых активистов и отсутствие ожидаемого уровня чести, и проще сказать - отказ лизать жопы (в оригинале - «лизати дупи»).

Так вот, дорогие временщики! Я никогда никого не боялась и не буду. Никогда не молчал, и теперь не буду. Если вы думаете, что я склоню голову, то вы очень ошибаетесь. Все, что я хотел - это честно снимать кино, но больше не смогу. По крайней мере, на Украине, по крайней мере, при этой власти»

Сльозы текли из глаз, когда я читал эти строки. Жестокий мир! Жестокие сердца! Страна победившего «Квартала 95» и сериала «Сваты».

Гонимым несправедливостью странником, режиссер Олег Сенцов отправится теперь в свой трагический путь (а путь истинного художника всегда трагичен) по городам и весям Европы, снимая новый фильм на мобильный телефон, на который ему скинутся (возможно) Ксения Собчак и Александр Сокуров с Алексеем Учителем.

Надежда Савченко, Аркадий Бабченко, Олег Сенцов и множество других — всех их украинская революция сожрала, переварила и оставила в историческом нужнике.

История поучительная конечно, только, как обычно, никого и ничему не научит. А жаль...