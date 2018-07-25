2018-07-25T21:16:00+03:00
Общество

ЕСПЧ призвал Сенцова завершить голодовку и принять предлагаемую медицинскую помощь

Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Осужденный в России Олег Сенцов. Фото: Михаил Почуев/ ТАССОсужденный в России Олег Сенцов. Фото: Михаил Почуев/ ТАСС
Изменить размер текста:

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку. Также ЕСПЧ призывает его принять предлагаемую медицинскую помощь.

Напомним, российский суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы, признав виновным в организации терактов в Крыму. Его сообщник Александр Кольченко получил 10 лет заключения. По семь лет заключения получили еще два фигуранта этого дела - Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев.

Сенцов отбывает наказание в колонии на Ямале. В середине мая он заявил об отказе от приема пищи. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее отмечала, что , что украинская сторона дезинформирует общественность о состоянии здоровья Сенцова. По ее словам, его состояние уже лучше.

Судьи ЕСПЧ добавили, что лечение Сенцову должно быть предоставлено "в стационарном медицинском учреждении", передает ТАСС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Именную звезду Трампа на аллее славы Голливуда уничтожил вандал
Си Цзиньпин призвал соблюдать существующие международные нормы
Проливные дожди затопили районы Киева
Минтруд подготовил план создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан
Источник в армии Сирии назвал модель самолета, сбитого израильской стороной
Минфин США ввел санкции против физических лиц и компаний за поставку электроники в Сирию
Заседание гуманитарной подгруппы в Минске сорвала представитель Киева
В Италии арестовали бывшего российского сенатора Кривицкого
Количество жертв терактов в Сирии превысило 150 человек
Помпео заявил, что в Хельсинки Трамп и Путин не нашли общий язык по вопросу Украины
Расписание поездов на вокзалах будут показывать по местному времени
Житель Москвы выставил на продажу «полотенце Месси» за 1,5 млн рублей
Комитет Госдумы по культуре возглавит Елена Ямпольская
Начались переговоры об официальном присоединении Македонии к НАТО
Закон о повышении НДС будет рассмотрен Совфедом 29 июля
В Германии началась подготовка к укладке труб для "Северного потока — 2"
МИД России осудил теракт на юге Сирии, где погибли десятки мирных жителей
Группа Distemper не будет участвовать в фестивале "Нашествие-2018"