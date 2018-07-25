ЕСПЧ призвал Сенцова завершить голодовку и принять предлагаемую медицинскую помощь

СЕГОДНЯ 21:16 2018-07-25T21:16:00+03:00

Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку. Также ЕСПЧ призывает его принять предлагаемую медицинскую помощь.

Напомним, российский суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы, признав виновным в организации терактов в Крыму. Его сообщник Александр Кольченко получил 10 лет заключения. По семь лет заключения получили еще два фигуранта этого дела - Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев.

Сенцов отбывает наказание в колонии на Ямале. В середине мая он заявил об отказе от приема пищи. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее отмечала, что , что украинская сторона дезинформирует общественность о состоянии здоровья Сенцова. По ее словам, его состояние уже лучше.

Судьи ЕСПЧ добавили, что лечение Сенцову должно быть предоставлено "в стационарном медицинском учреждении", передает ТАСС.