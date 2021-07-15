Олег Мельниченко: 100 дней и вся жизнь

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

УРОК В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Этот дождь в сельской школе запомнился. И не то, чтобы он в жизни такого не видел. Прохудившиеся крыши в школах не могут не ошеломлять нормального человека, как и дыры в деревянном полу.

Путь к должности главы субъекта РФ у Олега Мельниченко начался с решения Президента поручить ему отодвинуть функции члена Совета Федерации, вернуться на свою малую родину и начать исполнять обязанности губернатора Пензенской области. В трудную и очень щепетильную пору. Когда у самых обыкновенных людей понятия «власть» и «казнокрадство» чаще уже просто не могли существовать друг без друга.

Скорее по настроению, интуитивно, еще не проведя глобального аудита, освободил от должности одного чиновника, просто не реагировавшего на выводы комиссии о выявленном в курируемом его министерством лесном хозяйстве области ущерба в сотни миллионов рублей, за ним последовал другой чиновник.

В одной из первых поездок по районам, люди попросили, сами не веря, что такое возможно, вспомнить про компенсации после урагана годичной давности, когда целая комиссия высчитывала строго, сколько же стоит залатать пробитые крыши, окна, хоть немного компенсировать погубленный у сельчан урожай. Совсем не сумасшедшие деньги - примерно по 50 тысяч на хозяйство оперативно выплатили. А Мельниченко теперь завел правило - в конце каждой командировки в районы заходить в дома культуры, детские сады и школы. И, куда без этого, выделять на самые острые, кричащие нужды по 5- 10 миллионов. На ходу при этом прикидывая, какие предстоит провести перераспределения в статьях бюджета. И все больше, раз за разом, убеждаясь в том, что при таком печальном положении дел, длящемся годами, причина вырисовывалась одна: старая элита была заточена на что-то другое.

Тогда вместе с этими открытиями, пожалуй, и начала зарождаться идея о кадровом конкурсе - проекте «Пензенская область – регион возможностей». Сразу же появились в окружении эксперты, отговаривавшие от этой идеи, мол, пробовали подобное уже - придут 2-3 заявки и все.

А он считал иначе. И в условия конкурса пошли добавления о том, что победителей ждут назначения на должности вплоть до заместителей министров и начальников управлений регионального правительства. На сегодняшний день заявок для участия в конкурсе подано уже более 2,5 тысяч.

Тем временем интенсивность погружения в тему не снижалась.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

СЛУЖИТЬ, А НЕ РАССКАЗЫВАТЬ ОБ ЭТОМ С ТРИБУН

Решение возглавить региональное отделение «ЕР» было для Мельниченко не техническим элементом концентрации власти исполнительной и в ведущей партии. Нужна концентрация в работе. Нужны единомышленники рядом. Не рассуждающие о былых временах, а энергичные работники сегодня. Все для дела, а еще, чтобы жители видели - через поступки, конкретные дела, ощущали - в партии собрались не портфеленосцы.

Без помпы и не под телекамеры из политсовета регионального отделения партии он попросил на выход всех чиновников. Лучше реально и честно служить людям, чем вдохновенно рассказывать об этом с партийных трибун. Владимир Путин примерно в ту же пору назвал имена в федеральный список партии на предстоящие выборы, и возглавили список уважаемые в народе Шойгу и Лавров.

По принципу- без чиновников - в Пензе был сформирован при губернаторе и общественный Совет по инвестициям и инновациям из предпринимателей и бизнесменов.

Второй Совет для представителей некоммерческого сектора, который призван развивать институты гражданского общества.

После первых отставок региональных чиновников Мельниченко сделал паузу. Кадры из прежней команды он словно приглашал проявить себя. Услышали не все. Созерцатели продолжили наблюдать. Принявшие приглашение, честно взялись за работу без галстуков. Также, как и Мельниченко, понимая, что только так есть шанс исправить ситуацию в экономике, вернуть доверие земляков.

И Мельниченко продолжал слушать людей во время поездок. Понял, что и под обеспечение людей питьевой водой, добротными дорогами в районах нужны целевые программы, нужно подключение к федеральному бюджетному финансированию.

Умение просить, не Христа ради, а аргументированно, с обоснованиями, расчетами, еще лучше с проработанными ПСД - сильная черта губернатора. И вот уже получены первые 400 миллионов рублей на межмуниципальные дороги.

Формирование стратегической экономической программы надо было сочетать с решением локальных задач.

Приходилось заниматься и проблемами города. Профилактикой распространения коронавируса. Пункты вакцинации активно стали открывать в торговых центрах города.

Скорее даже по-дружески пригласил Олег в Пензу знакомого главного врача-онколога посмотреть и критически оценить, помочь перестроить существующую систему лечения недуга в регионе. Он приехал, оценил, работа началась.

А экономику региона надо было просто вытаскивать. Познакомился с работой Минпрома – влияния на АО никакого. Блок работы с населением- в загоне. Если говорить об инвестициях, то последние переговоры с потенциальными инвесторами были 5-7 лет назад. И хуже всего – отсутствие на всех направлениях некоего внутреннего контроля: прозвенело – до свидания. Очевидно, ситуацию требовалось менять через формирование новой структуры управления.

И вот решение о структурных изменениях в правительстве дозрело.

12 июля Олег Мельниченко сообщил о них. Из 25-ти исполнительных органов государственной власти решено оставить 18. И разъяснил при этом детали: «С учётом тех шагов, которые мы сегодня предпримем, и того кадрового конкурса, который сейчас проходит, мы рассчитываем в сентябре выйти на компактную систему управления регионом с оптимизированными органами госвласти и обновлением нашего кадрового резерва».

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Соответственно, произойдет перераспределение целого ряда функций и полномочий в другие органы исполнительной власти и через укрепление областных министерств.

Как и следовало ожидать, министерство экономики Пензенской области объединяется с министерством промышленности и управлением по регулированию контрактной системы и закупкам. Новое ведомство будет называться Министерством промышленности, экономики и инновационной политики Пензенской области. Полномочия по осуществлению государственных закупок передаются в Министерство финансов.

К Министерству строительства и дорожного хозяйства присоединяется департамент градостроительства и архитектуры Пензенской области. Вновь образованному ведомству передаются также надзорные функции в сфере строительства от управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области.

ПЕРВАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Одет скромно, демократично. Собран, уверен. Легкий налет волнения при полном аншлаге прессы быстро исчез. Публика журналистская помогла в этом, представ во всей красе. От левых кумачей до межпартийной сварливости по поводу быстро сменившейся прежней традиции ритуального катания хвостом за губернатором. И фотографирования с охотой. А тут, почти кровная обида, в «Газели» с прессой кому-то не хватило места.

Понравился встречный вопрос покусившегося на устои:

- А почему вы решили, что людям, куда мы ездим в командировки, должно нравиться появление 40 журналистов? Как минимум, они могут, если уж не бояться, то чувствовать себя скованно.

Прозвучавшие неожиданно откровением слова перевели общение в нормальный формат. Да, отползая и перешептываясь, иные пробовали требовать сатисфакции и даже достать из-под стола профсоюзные знамена. Но, в целом, разговор перешел в нормальное, уважительное русло - откровенный, доброжелательный разговор, без светской пыли и лоска, но и без глубоко провинциальных попыток «срезать заезжего оратора». Желающих подкрутить на подаче мяч встречало спокойствие, уверенность. Приглашения потанцевать на костях предшественника не принял: Следователи продолжают работу. Будет дана оценка по закону. И родственникам, в том числе. Короткая фраза о крупных компаниях региона и неожиданных открытиях с их акционерами с лихвой обозначила, что человек вполне готов и сам рассказать любознательным «с чего начинается Родина?».

А за любовь к ней полагаются не только награды, но и ответственность.

Такой запомнилась первая пресс-конференция с Олегом Мельниченко - человеком, кому поручено выполнять обязанности губернатора. Совестливый, упрямый в работе. Не варяг - земляк, свою малую родину любит, помнит о корнях - по линии отца и матери все мужчины участвовали в Великой Отечественной. Родители из работяг.

Ни предков ни себя подводить не станет. 14 июля, уже 110 дней, как он на посту руководителя Пензенской области. А впереди еще целая жизнь губернатора.

Беспокойная и трудная.