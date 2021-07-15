В народную программу «Единой России» войдут новые меры поддержки людей с инвалидностью

На площадке партии прошла стратегическая сессия «Повышение качества жизни инвалидов — приоритет народной программы «Единой России». Открывая обсуждение, первый заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев отметил, что люди с инвалидностью — одна из самых социально незащищенных категорий граждан, и повышение качества их — приоритет фракции.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ

«Наша задача — создать условия для активной, полноценной жизни людей с инвалидностью, для их самореализации, реализации человеческого потенциала в работе, спорте, творчестве, возможности участвовать в общественной и политической жизни», — сообщил политик.

Одна из ключевых проблем людей с инвалидностью, — трудоустройство. Норма о помощи в этом вопросе появится в новом законе фракции «Единой России» о занятости. Документ подготовят депутаты следующего созыва Госдумы.

«Отдельная тема – поддержка предприятий, общероссийских организаций инвалидов. Она недостаточна. Компенсационные выплаты, которые они получают, существенно отстают от реальной инфляции. И проблему эту надо решать», — сказал Андрей Исаев.

Включить в программу партии расширенные меры поддержки детей-инвалидов предложила уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Эксперт считает, что необходимо максимально упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) и сократить срок ее проведения до 1-2 дней. Более доступными, по ее словам, должны стать и средства технической реабилитации для детей.

«В лучшем случае средство реабилитации предоставляется за 30-35 суток, в худшем — не предоставляется вообще. Мы предлагаем проработать механизм предоставления компенсации за несвоевременное предоставление ребенку-инвалиду ТСР. То есть определить возможность приобретения ТСР по рыночной стоимости с последующей 100% компенсацией», — говорит Анна Кузнецова, предложив также давать дополнительный оплачиваемый отпуск родителям детей-инвалидов для выезда на лечение или реабилитацию.

Кроме того, необходимо ввести электронные сертификаты на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Это позволит предоставлять такие препараты быстрее, избегая задержек при проведении закупочных процедур.

ЗАЛОГ РЕАЛИЗАЦИИ

Участники стратегической сессии также уделили внимание решению бытовых проблем людей с инвалидностью. В первую очередь они связаны с необходимостью совершенствовать доступность городской среды. Даже медицинские учреждения в регионах нередко оказываются недоступными для людей на колясках, сообщила руководитель социального проекта «Шаг за шагом к мечте» Наталья Каптелинина. Зачастую пандусы, по ее словам, спроектированы таким образом, что подняться по ним не всегда может даже здоровый человек.

Президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов в свою очередь призвал включить в народную программу «Единой России» инициативу о расширении возможностей для образования и трудоустройства людей с проблемами по слуху. По его словам, нужна серьезная программа повышения качества образования глухих детей, а также ликвидация дефицита сурдопедагогов и переводчиков русского жестового языка.

«Проблема глухих в сложности коммуникаций и доступности информации и во время пандемии обострились. Необходимо создать технологии, а именно комплексные продукты, которые помогали бы людям с проблемами со слухом нормально, безопасно, взаимодействовать друг с другом и жить полноценной жизнью», — сказал он.

Подводя итоги стратегической сессии, первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко отметил, что в вопросе повышения качества жизни инвалидов «Единая Россия» взяла на себя ключевую роль по претворению в жизнь по-настоящему нужных инициатив.

«Видно, что тематика инвалидности в нашей стране ключевая для народной программы партии. А это — залог их внедрения и реализации», — подчеркнул первый замглавы Минтруда.

Напомним, «Единая Россия» 15 июля провела стратегическую сессию на тему повышения качества жизни инвалидов. В ней приняли участие уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, депутат Госдумы, координатор партпроекта «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев (фракция «Единой России), руководитель социального проекта «Шаг за шагом к мечте», инвалид-колясочник Наталья Каптелинина. Предложения участников дискуссии войдут в народную программу партии.