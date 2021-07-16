COVID-19: Чем анализы на антитела схожи с тестами на беременность и работой автосервиса

Почему так много видов?

Заглянув в каталог любой лаборатории, вы вряд ли найдете только один вид анализа на антитела к COVID-19 – скорее всего, их будет как минимум два, а в некоторых случаях – семь. Возникает вопрос – в чем разница между ними?

Среди всего прочего тест-системы различаются методом анализа, классом исследуемых антител, видом белков, чувствительностью и специфичностью. Разберемся в каждом из этих терминов по порядку.

Качественный, количественный и полуколичественный

Если не вдаваться в подробности и смотреть с точки зрения пациента, то эти слова можно трактовать как способ предоставления результата в вашей справке.

В случае с качественными исследованиями конкретных цифр вы не увидите – только «положительный» или «отрицательный». Это схоже с простыми тестами на беременность – полоска либо появляется, либо нет.

Серьезный недостаток таких анализов на антитела – по ним невозможно отслеживать динамику изменения показателей. Если вы болеете COVID-19 и пройдете два таких теста с интервалом в неделю, то по ним вы не узнаете, уменьшилось ли число антител, увеличилось или осталось прежним.

Полуколичественные тесты выдают результат в цифрах, но это не конкретное количество антител – чаще всего это их концентрация. Если сравнить это с крепостью чая, то полуколичественные тесты оценивают цвет заварки, а не общее число чаинок. Точно считать чаинки могут только количественные тесты.

У анализов на антитела есть еще один параметр – порог чувствительности. Это предельные значения, которые может обнаружить тест-система. Например, если в сыворотке крови присутствует 60 тысяч условных единиц вируса на миллилитр, а верхний порог чувствительности системы – 40 тысяч, то в результате будет указано 40 тысяч. По такому же принципу работает и нижний порог чувствительности.

Диагностические чувствительность и специфичность

Другими словами, это вероятность того, что тест даст ошибку сам по себе, без вмешательства сторонних факторов. Некоторые тесты могут определить больного человека как здорового, или здорового как больного. В первом случае речь идет о чувствительности, а во втором – о специфичности.

Для наглядности представьте директора автосервиса, который хочет проверить нового работника. Он дает ему на осмотр 100 неисправных машин и просит показать, какие из них сломаны. При этом механик не знает, что поломка есть абсолютно во всех авто. Если после осмотра он говорит «неисправны 99», то его чувствительность равна 99% – в 1% случаев он может ошибаться.

Специфичность считается аналогично, только вместо сломанных машин работнику дают исправные. Если он скажет, что в 98 машинах поломки нет, а в 2 – есть, то специфичность механика будет 98%.

N-белок и S-белок

Вирусная частица SARS-CoV-2 не является цельной – она состоит из множества белков, и к каждому из них организм может вырабатывать отдельные антитела.

Одним из первых в поле зрения иммунной системы попадает S-белок – это те самые «шипы» на поверхности вируса, которые напоминают солнечную корону. Отсюда и название – «коронавирус». Так как он находится снаружи вириона, то и антитела к нему в основном вырабатываются раньше, чем к N-белку.

N-белок, или нуклеокапсидный белок – белок оболочки РНК коронавируса. Это его защита, которая повышает вероятность того, что РНК без повреждений попадет внутрь клетки и «запрограммирует» ее на создание новых копий вируса. Он находится внутри вириона, поэтому антитела к N-белку обычно вырабатываются позже, чем к S-белку.

IgM и IgG

Не существует какого-то одного универсального антитела – они могут вырабатываются не только к конкретному патогену, но даже к разным участкам одного и того же патогена. В контексте COVID-19 чаще всего речь идет об антителах классов IgM и IgG.

IgM – тот класс антител, которые вырабатываются в первую очередь после контакта с вирусом. Обычно их можно обнаружить в крови уже через 5-7 дней после заражения. В крови IgM циркулируют недолго – как правило, через 2-3 месяца они полностью исчезают.

Антитела класса IgG появляются позже антител IgM, ближе к концу второй недели болезни. Они сохраняются долгое время после выздоровления. По их наличию в крови можно судить о стадии выздоровления или перенесенной коронавирусной инфекции.

Где пройти тесты на антитела к COVID-19

В случае с любыми тестами на коронавирус стоит помнить, что интерпретировать результаты и делать выводы о состоянии вашего здоровья может только врач – обычно он и дает направление на конкретное исследование.

В Лаборатории «Гемотест» можно пройти анализы на антитела к COVID-19, в том числе и оценить иммунитет после вакцинации препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Исследование занимает 1 день – его результаты придут на электронную почту и отобразятся в личном кабинете на сайте gemotest.ru, а по бесплатному телефону 8 (800) 550-13-13 можно получить консультацию врача.