Госзаказ на вертолеты и Самбекские высоты: министр обороны Сергей Шойгу провел рабочую встречу с губернатором Василием Голубевым

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Ростовской области Василий Голубев посетили завод "Роствертол" . Автор фото : пресс-служба правительства Ростовской области

В Ростовской области с рабочим визитом побывал министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу. В рамках поездки министр встретился с губернатором Василием Голубевым. Вместе они посетили завод «Роствертол», а позже - народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» и ознакомились с планами развития расположенного рядом парка «Патриот».

«РОСТВЕРТОЛ - ИСТОРИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ»

На ростовском вертолетном заводе Сергей Шойгу ознакомился с образцами военной техники, понаблюдал за демонстрационными полетами винтокрылых машин и пообщался с работниками завода.

«Здесь прекрасное производство, «Роствертол» - это история нашей страны, нашей авиации, наших вертолетов, - прокомментировал министр.

Также глава Минобороны выразил работникам вертолетного завода, а также отечественным ученым и конструкторам благодарность за их труд.

«Самое главное – это, конечно, вооружение, оснащение, обучение и становление вооруженных сил РФ как одной из самых современных армий мира. И в этом сегодня уже ни у кого нет сомнения», - подчеркнул глава оборонного ведомства.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Сергей Шойгу также заверил донских вертолетостроителей, что они и впредь могут рассчитывать на стабильный гособоронзаказ.

На заводе и впредь могут рассчитывать на госзаказы вертолетов . Автор фото: пресс-служба правительства Ростовской области

- Планы у нас большие, мы будем продолжать заказывать вертолеты темпом 15 машин в год. В будущем будем стабильно и планово заказывать новые машины, - сказал Сергей Шойгу.

РЕАЛЬНЫЕ ЗНАМЕНА

Также Сергей Шойгу в сопровождении губернатора региона Василия Голубева побывал в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» и ознакомился с планами развития расположенного рядом парка «Патриот».

Глава военного ведомства страны вместе с Василием Голубевым и командующим Южным военным округом Александром Дворниковым почтили память воинов Великой Отечественной войны, возложив цветы к Мемориалу Славы. Затем высокие гости осмотрели военную экспозицию и побывали в информационно-выставочном центре комплекса.

А в книге почетных гостей Министр обороны РФ оставил следующую запись: "Огромное спасибо ростовчанам за сбережение памяти о наших отцах и дедах, отвоевавших нашу свободу и будущее страны!"

Отметим, что в одной из экспозиций музея представлены копии боевых знамен воинских частей, освобождавших Ростовскую область от гитлеровцев. Глава Минобороны страны поручил заменить копии оригиналами.

- Нужно поработать в запасниках Музея вооруженных сил, найти реальные знамена и передать реликвии в музейный комплекс «Самбекские высоты», - распорядился Сергей Шойгу.

Министр обороны Сергей Шойгу и губернатор Ростовской области Василий Голубев побывали в музейном комплексе «Самбекские высоты». Автор фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В свою очередь глава региона Василий Голубев поблагодарил министра обороны за помощь в создании музейного комплекса, особо отметив, что в экспозиции используется информация о фронтовиках-уроженцах Ростовской области, полученная из базы музея «Дорога памяти» в Подмосковье. Благодаря этому в мемориале возможны алгоритмы интеллектуального поиска, которые позволяют посетителям найти информацию о своих родственниках, сражавшихся за Родину.

РАЗВИТИЕ ПАРКА

Сергей Шойгу и Василий Голубев обсудили также планы по развитию парка «Патриот», который был создан в минувшем году рядом с комплексом «Самбекские высоты». В парке уже действуют экспозиции «Партизанская деревня» и «Кластер сухопутных войск», сейчас идёт работа по созданию авиационного кластера.

Василий Голубев сообщил Сергею Шойгу, что в августе на территории парка в рамках военно-технического форума Южного военного округа «Армия-2021» запланировано провести Всероссийскую историческую реконструкцию, посвященную освобождению Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.