Елена Летучая собирает мусор на пляжах Камчатки

Фото: пресс-служба "Новые люди"

В выходные дни многие жители Петропавловска-Камчатского приезжают на Халатырский пляж, чтобы понежиться на черном песке вулканического происхождения, почувствовать мощь Тихого океана, вдохнуть полной грудью свежесть соленого ветра. Нередко в акватории пляжа можно увидеть и серферов, хотя вода даже летом – не выше +15 градусов. Бывают здесь и туристы, которые коллекционируют впечатления от красивых, неповторимых уголков природы.

Жаль, что впечатления от этой красоты портят летающие на ветру пакеты, рассеянные по песку окурки, бутылки, жестянки, салфетки и прочие артефакты, оставленные после себя отдохнувшими, но несознательными людьми.

А как пробудить сознательность и изменить отношение к природе? Личным примером. На Халатырском пляже Елена Летучая дала старт экологической акции нового формата – плоггингу. Это пробежка, совмещенная со сбором мусора. Название образовано слиянием шведского слова plocka (поднимать) и английского jogging (бег трусцой). Наклоны сочетаются с бегом и дают неплохой эффект. По крайней мере, вносят в тренировку разнообразие и даже соревновательный момент, когда на старт выходят несколько человек. Основатель экофитнеса – швед Эрик Альстрём, который с 2016 года стал тренироваться таким нестандартным образом. Постепенно его задумка становится популярной в разных странах. На днях плоггинг добрался и до Камчатки.

Фото: пресс-служба "Новые люди"

Активисты вооружились мусорными мешками и всего за несколько минут пробежки наполнили около десятка.

- Камчатка очень востребована сред российских туристов. К сожалению, и туристы, и местные жители оставляют на пляжах Камчатки огромное количество мусора. В том числе и пластик, который не разлагается в природных условиях. Увы, власти не обеспечивают необходимый уровень уборки камчатских пляжей. Нет мусорных контейнеров. Уборка ведется нерегулярно. Мы должны привить местным жителям и туристам бережное отношение к природе. Если не следовать простым правилам, то очень скоро Камчатка может потерять туристов. Ведь они хотят увидеть первозданную природу, аналогов которой не найти на нашей планете, - сказала Елена Летучая.

Фото: пресс-служба "Новые люди"

По словам Елены Летучей, всем жителям региона, туристам участники акции подали прекрасный пример.

- Я хочу поблагодарить сторонников партии «Новые люди» и ее лидера Алексея Нечаева за работу в сфере защиты окружающей среды. Партия активно реализует и не на словах, а конкретными делами поддерживает многие экологические проекты. Мы являемся единомышленниками, - сказала амбассадор Всемирного фонда дикой природы.

Новый формат экологической акции готовы поддержать сторонники партии по всей России. Они объявили всероссийский челлендж.