Банк Хоум Кредит вернет проценты по кредиту

Фото: пресс-служба Банка Хоум Кредит

С 15 июля Банк Хоум Кредит запустил новую акцию в поддержку вакцинации. Клиентам, которые сделали прививку от коронавируса, снизят процентную ставку по кредиту наличными. Как объясняют в банке, это сделано для того, чтобы поощрить людей, которые вносят свой вклад в борьбу с распространением коронавируса.

- Мы первыми среди банков стали выплачивать бонусы вакцинированным клиентам. И эта акция оказалась крайне успешной. На наше предложение откликнулись более 10 тысяч человек. Мы рассчитываем на то, что наша новая акция найдет отклик у еще большего числа людей. И все вместе мы сможем быстрее победить пандемию и вернуться к нормальной жизни, - пояснил Дмитрий Пешнев-Подольский, председатель правления Банка Хоум Кредит.

Чтобы принять участие в акции, нужно в период с 15 июля по 15 августа 2021 года включительно оформить кредит наличными на срок от 15 месяцев.

Затем до 15 августа включительно предоставить документ о прохождении вакцинации против Covid-19 (достаточно справки о 1 этапе). Это можно сделать в офисе банка, в месте оформления кредита или онлайн (через чат на сайте или в мобильном приложении). При этом дата вакцинации не важна.

Как поясняют в банке, привитые клиенты смогут уменьшить ставку по кредиту наличными на один процентный пункт в первые полгода его использования. Для этого им нужно будет выполнить все условия акции и в течение 6 месяцев вносить платежи вовремя. После этого банк зачислит разницу между переплаченными процентами на счет клиента.