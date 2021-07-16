Хорошо в деревне летом: навоз, опорос и медный купорос

Экскурсия на ферму «Веселая корова» - настоящий экстремальный туризм. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Когда-то в начале нулевых я ездила в пресс-тур в Лангедок и Прованс: нам, журналистам, показывали прелести местного сельского отдыха и спрашивали, поведутся ли на это российские туристы.

Помню, как в ужасе смотрела на ноющие от жары поля спаржи и пахнущие навозом бычьи фермы. По работе я могу вытерпеть все, что угодно, но за что такое счастье отдыхающим? Пыталась вразумить фермеров и организаторов, что у нас и так полстраны на грядках», - слышала в ответ: «Модно, экологический туризм, перспективное направление». Пренебрежительно фыркала.

И вот через 17 лет карма меня догнала. Собственные муж и сын пришли и попросили отметить их сдвоенный день рождения… на ферме в Подмосковье. Ездили мимо на дачу, смотрели на вывеску «Веселая корова», и воспылали. Экскурсия с дегустацией - 550 рублей.

Как я объясняла друзьям, что им предстоит переться по 35-градусной жаре по узкому Егорьевскому шоссе, рассказывать не стану.

Сразу перейду к тому, что с фермой мы созванивались четыре раза, объяснили, что у нас день рождения (два), гостей будет десять и мы привезём торт. Дважды уточняли время, меню и возраст детей. Сотрудники узнавали нас по голосу.

ЛАНГЕДОК В БОЛЬШОМ ДОЛГУ

Утро дня икс, маленький магазин у ворот фермы в деревне Антоново:

Ой, Клав, у нас две экскурсии с разницей в полчаса! - заполошно орет встретившая нас экскурсовод в телефон. - По 10 человек, одни с дегустацией, другие катаются на тракторе!

Взмыленная Клава прибегает откуда-то в соломенной шляпке:

А я уже уехала, у меня выходной! Что, мне возвращаться?!

А как я их разведу?! Почему нас Юля не предупредила?

Юля - девушка, с которой происходили все созвоны, теперь недоступна. Перебранка происходит прямо при гостях, Лангедок в большом долгу. Смотрим записи… так и есть, нас записали дважды.

Сдернули меня зазря! - ругается Клава. Наш экскурсовод тоже явно расстроена сокращением числа туристов вдвое. Гости уже просто в ауте.

Ферма как она есть. А натюрель. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Я бегаю и прошу положить в холодильник торт, меня последовательно гонят из магазина, столовой общежития, где готовится банкет для нас, и какой-то комнаты отдыха сотрудников: нигде нет места.

Вы бы хоть предупредили, - упрекает меня Клава.

НЕИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Заплатив 5150 рублей и за экскурсию и 5000 за трактор («Детям пробирай полную стоимость! Скидки только до пяти лет!»), стоим под навесом среди стожков сена, старой советской маршрутки и стоек с надписью «Лимонад». Лимонада никто не продаёт, и мы делаем вывод, что это просто места для фотографирования, «рамки» для фотографий.

Из доступных развлечений - рамки для фотографирования. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Рядом мужик в шлёпанцах с двумя детьми, не наш мужик. Почесываясь, он явно ждёт экскурсии, а… как же так? Мы же предупреждали, что у нас день рождения? Разве не понятно, что мы не хотим в этот день видеть чужих? Или Юля и здесь «не предупредила»?

Под навесом чешет ногу мужик с двумя детьми. Не наш мужик… Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

У меня и по тридцать человек экскурсии бывают, - «утешает» нас экскурсовод Светлана, - И депутаты Госдумы недавно были на выездном заседании...

Экскурсия - это коровы. Они едят, им можно подпихивать сено ногой. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Не скандалим, только чтобы окончательно не испортить праздник, в итоге нам на хвост садится ещё компания человек в пять.

Ничего личного, только бизнес. Ферма зарабатывает деньги, не теряется.

КОРОВЫ БЕРЕМЕННЫ ВСЮ ЖИЗНЬ, А КОЗЫ ЖУЮТ ПЛАТЬЯ

Экскурсия это, собственно, коровы: они стоят в стойле и жуют, сено им можно подпихивать ногами. Экскурсовод рассказывает про надои и поголовье стада, какая корова беременная (беременны они всю жизнь, животину «запускают» через сорок дней после отёла), а какая нетель; мужчины радостно фотографируют телку по кличке «Теща» и отсылают картинку по Вотсапу.

В другом ангаре новорождённые телята (трогать нельзя!) и козлята (можно даже брать на руки).

Телят трогать не разрешают, зато козлят - запросто. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Ещё на ферме молокозавод (туда пускают только депутатов Госдумы) и контактный зоопарк: козы, овцы, кролики, павлин и любимец хозяйки фермы, бычок, снимавшийся в передаче «Модный приговор».

Козы жевали девочкам платья, муж и сын были в восторге, а я мстительно вспоминала, как в Якутии была на рыбной ферме и от запаха чуть не упала в обморок: мне тоже есть чем удивить семью на праздник…

Если бы не трактор, я бы совсем расстроилась.

Да я сюда силос вожу, - рассказывал тракторист, - ездить приходится по всей области, окрестную-то землю всю под дачи продали, своих полей не хватает. А тут предложили покатать…

Сидеть в кондиционированной кабине на уровне второго этажа оказалось очень прикольно.

КАЧОТТА С ИТАЛЬЯНСКИМИ ТРАВАМИ

В жару есть не хотелось, но всем было интересно, что производится прямо здесь прямо этими коровами. В обеденном зале на огромный дубовый стол выставили стаканчики с йогуртами, четыре вида сыра, сладкое печенье, крекеры с намазанных на них шоколадным маслом и сырковой массой. Ещё шепнули, что на ферме делают отличную тушенку в стеклянных банках (видно, сколько там мяса), и после чаепития все потянулись обратно в магазинчик.

Сыр качотту итальянскими травами я прямо рекомендую. А тратить ли свой выходной на общение с коровами и их хозяевами - решайте сами.