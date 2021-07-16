«Мы все осиротели»: Соколов, Бледанс и Башаров помянули умершего от ковида Василия Ланового

Соколов, Бледанс и Башаров помянули умершего от ковида Василия Ланового Фото: Мария РЕМИЗОВА

В конце января после месяца борьбы с коронавирусом в одной из столичных клиник скончался 87-летний Василий Лановой.

При жизни Василий Семенович был президентом Международного детского кинофестиваля «Алые паруса Артека».

И в этом году киносмотр проходит уже без участия своего капитана, но конечно же, посвящён любимому артисту.

Фото: Мария РЕМИЗОВА

-Мы все осиротели, - говорит директор ассоциации «Киногром» и основатель «Алых парусов Артека» Ирина Громова. - Василий Семенович был как член семьи, мы всегда были под его крылом. Это был такой человек, что даже те актеры, которые обычно позволяли себе вольности, не могли допустить пошлости на сцене, если видели его в зале - на него равнялись все. Мы с Василием Семеновичем мечтали, что на 30-й фестиваль (следующий) привезем всех, кто когда-либо бывал у нас. А сейчас мы собираемся со следующего года официально назвать фестиваль именем Василия Ланового.

Фото: Мария РЕМИЗОВА

Звезда «Большой перемены» Наталья Гвоздикова рассказала, что Лановой очень любил свою роль капитана Грея и возвращался к этому образу не раз. - Однажды он устроил нам сюрприз. Мы гуляли по набережной Ялты, а он договорился, чтобы подошел корабль с алыми парусами. Сам Василий Семенович стоял в шляпе у борта и махал нам.

В этом году на кинофестивале будут показаны несколько картин с участием Василия Ланового из золотой фильмотеки: «Алые паруса», «Офицеры», «Полосатый рейс», «Барышня-крестьянка». Плюс ко всему на аллее Артеке Андрей Соколов и Евгений Князев посадили дерево в честь Ланового.

Фестиваль открыли Эвелина Блёданс и Денис Бузин. Актриса демонстрировала на сцене смелое мини цвета «фуксия» и укладку с эффектом мокрых волос. В Артек Эвелина приехала вместе со своим маленьким сыном.

Фото: Мария РЕМИЗОВА

В числе гостей киносмотра был замечен и художник Никас Сафронов, который накануне открытия потерял друга, режиссёра и бывшего мужа Аллы Пугачёвой Александра Стефановича.

Напомним: Стефанович, как и Лановой, ушёл из жизни из-за осложнений на фоне коронавируса.

- Саша простыл, врачи поставили неправильный диагноз - ОРВИ. И прописали ему антибиотики и таблетки от кашля, - рассказал kp.ru Никас Сафронов. - С каждым днём Саша слабел. В какой-то момент он мне позвонил со словами: «Боюсь, что встану с кровати и упаду... Мне нужна помощь...» Мой сын Лука возил ему продукты. Помогала и ещё одна общая подруга. Когда стало ясно, что у Саши ковид, я хотел его положить в Коммунарку, но он настоял на 33 больнице, потому что там врачи, с которыми он дружил. Но и в больнице Стефанович нарушал режим. Не мог спокойно лежать и лечиться. Постоянно срывал с себя маску, нарушал режим.

Он не любил бездействовать, ему тяжело было лежать и заниматься своим здоровьем. Постоянно звонил друзьям, мы были с ним на связи. И вот такой итог... А ведь были у него мысли сделать прививку от ковида, но, увы, не успел, не уберёг себя. Я потерял очень близкого друга, человека, которому мог позвонить в любой час и спросить совета. Стефанович любил приукрасить действительность, но всегда с большим уважением говорил о своей бывшей жене Алле Пугачёвой. После неё он так больше и не женился. Детей у него не было. Осталась только 96-летняя мама, которую Саша безумно боготворил, - поделился Никас Сафронов.

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