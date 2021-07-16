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Экономика16 июля 2021 18:20

Владимир Путин: «Рассчитываем, что представители экономик АТЭС примут деятельное участие в ВЭФ-2021»

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября
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Глава государства отметил вклад бизнес-форумов, которые должны проходить с учетом всех противоэпидемических требований, в поиск путей оживления глобальной экономики

Глава государства отметил вклад бизнес-форумов, которые должны проходить с учетом всех противоэпидемических требований, в поиск путей оживления глобальной экономики

Фото: REUTERS

16 июля Президент России Владимир Путин принял участие во внеочередной неформальной встрече лидеров экономик форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», сообщает kremlin.ru.

Глава государства отметил вклад бизнес-форумов, которые должны проходить с учетом всех противоэпидемических требований, в поиск путей оживления глобальной экономики.

- Кстати, это наглядно продемонстрировали итоги прошедшего в июне в России Петербургского международного экономического форума, «на полях» которого было подписано порядка 800 соглашений на рекордную сумму более 50 миллиардов долларов.

Рассчитываем, что представители экономик региона примут деятельное участие и в другом форуме, проводимом в России, – в Восточном экономическом форуме, намеченном на 2–4 сентября во Владивостоке», – отметил Владимир Путин.

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум проводится ежегодно для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2021 года пройдет 2–4 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Оператор ВЭФ - фонд Росконгресс.

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