Ученые выяснили, что заведения для взрослых в жилых районах снижают преступность

Авторы исследования решили прояснить, какую роль играют в городской жизни заведения для взрослых Фото: Shutterstock

Пути господни неисповедимы! Если бы вас спросили: “Что надо построить, чтобы жизнь в вашем районе стала безопаснее? - кто-то бы ответил “спортивный клуб”, другой назвал “церковь или театр”. Но вряд ли бы кто-то требовал организовать стриптиз-клуб, агентство эскорт услуг или салон эротического массажа. А между тем это и есть правильный ответ.

По крайней мере, так утверждает исследование, опубликованное в журнале The Economic Journal, издаваемом в издательстве Оксфордского университета. Авторы исследования решили прояснить, какую роль играют в городской жизни заведения для взрослых. В общественном мнении они предстают в образе гнезда порока. И, наверное, не без оснований. Но в научной среде по этому поводу сталкиваются две противоположные точки зрения. Сторонники одной из них утверждают, что подобные заведения провоцируют рост половых преступлений, потому что укрепляют представление о женщинах, как о доступных объектах сексуальных посягательств. Другая группа ученых считает, что закамуфлированные бордели (как правило, в таких клубах и салонах можно обменять деньги на секс) полезны, потому что там потенциальные преступники могут получить то, что они хотят, без всякой уголовщины.

Эти споры среди ученых носили сугубо теоретический характер пока Мария Святчи, профессор Принстонского университета (США) и Риккардо Чиччи из Европейского университетского института (Италия) не взяли на себя труд посчитать, как открытие развлекательных учреждений сексуальной направленности связано с количеством правонарушений. В качестве города-модели был определен Нью-Йорк. Ученые выбрали временной промежуток с 2004 по 2012 год, за это время число заведений, где можно было отдохнуть телом и душой увеличилось с 76 до примерно 280. Впрочем, власти города не были одержимы идеей создания сети борделей шаговой доступности. С 1995 года был введен ряд ограничений: заведения для взрослых не могли располагаться ближе 200 метров от школы, церкви детского сада или жилого квартала и т.д.

- Это удивительно, но мы обнаружили, что открытие развлекательного заведения для взрослых уже через неделю приводит к снижению уровня преступлений на сексуальной почве в этом районе на 13 процентов, - утверждает профессор Мария Святчи. - И при этом не оказывает влияния на другие виды преступлений.

Ученые изучили несколько гипотез, которые бы объясняли, как работает этот механизм. Логично было бы предположить, что с появлением в районе такого заведения меры безопасности усиливаются и на территории становится больше полицейских, а значит - больше порядка. Данные о числе сотрудников полиция Нью-Йорка не разглашает, но судя по тому, что число других преступлений (например, кража со взломом или торговля наркотиками) не меняется, дело совсем не в этом.

Согласно другой версии, с появлением стрип-клуба или массажного салона (знаем мы эти массажные салоны!) уличные проститутки - самая незащищенная категория секс-работниц - получает возможность работать под крышей. Как в прямом, так и в переносном значении этого слова. А это безопаснее. Однако, в этом случае количество уличных жриц любви должно было сократиться, но этого не произошло (не спрашивайте меня, как исследователи, которые не смогли подсчитать число полицейских в городе, вычислили количество интердевочек). В итоге отвергая одну за одной неверные гипотезы ученые пришли к выводу: женщинам на улицах стало безопаснее потому что потенциальные преступники вместо совершения черных дел предпочитали пользоваться услугами злачных заведений.

Ученые не то, чтобы призывают опутать мегаполисы улицами красных фонарей (в этом случае появятся другие проблемы). Но констатируют, что человеческое общество сложный механизм, а с преступностью можно бороться не только увеличением количества людей в фуражках. Но и вот такими парадоксальными методами. Они, конечно, не совсем благопристойные. Но благими намерениями, как известно вымощена дорога в ад.