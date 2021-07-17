Французов возмутило поведение первой леди

Поведение Брижит Макрон не обсудил только ленивый Фото: REUTERS

Первая леди Франции Брижит Макрон вместе со своим мужем, президентом страны Эммануэлем Макроном присутствовала на праздновании национального праздника, Дня взятия Бастилии.

В этом году из-за пандемии коронавируса французам пришлось отказаться от традиционного масштабного парада. Было мало и зрителей – только 25 тысяч, тогда, как в прошлые годы народу собиралось в 2-3 раза больше.

В мини-параде участвовало более 4 тысяч пеших солдат, 73 самолета, 24 вертолета и 200 лошадей Республиканской гвардии.

И все это великолепие затмило поведение Брижит Макрон, которое не обсудил только ленивый: когда первая леди приветствовала высоких гостей, то она подходила к каждому и целовала его в щеку, сообщает voici.fr.

До пандемии никто бы на это внимания не обратил, ведь поцелуй при встрече – старая, добрая французская традиция. Но в период, когда мир страдает от COVID-19, подобное поведение очень опрометчиво. Даже несмотря на то, что Брижит Макрон была в маске.

Французы недоумевают и пишут в соцсетях:

«Первая леди должна была быть примером, а она шокировала всех».

«Я включаю телевизор и вижу целующуюся со всеми мадам Макрон. Что происходит?»

А ведь всегда за два дня до парада президент Франции Макрон ужесточил карантинные мер для непривитых от COVID-19. С 21 июля во Франции нельзя будет собираться в количестве более 50-и человек, а с 1 августа без сертификата о прививке нельзя будет попасть в места общественного питания, больницы и общественный транспорт.