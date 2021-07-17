В США во время пандемии от передозировки наркотиков скончалось рекордное количество людей

За прошлый год смертность среди наркоманов подскочила на 30% Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Согласно официальным данным, в 2020 году от передозировки различными наркотиками в США умерло более 93 тысяч человек – это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. За прошлый год смертность среди наркоманов подскочила на 30%, сообщило Reuters.

«Во время пандемии многие программы не смогли работать. Информационно-пропагандистская работа на уровне улиц была очень сложной. Люди были слишком изолированы друг от друга», – прокомментировал ужасную статистику д-р Джошуа Шарфштейн из Школы общественного здравоохранения в Балтиморе.

Эксперты отмечают, что накануне пандемии смертность от передозировки запрещенными веществами росла, однако никто не ожидал настолько сильного ускорения темпов.

По мнению психологов, разобщенность людей, вызванная карантином, невозможность посещать группы поддержки и терапевтов привели к рецидивам среди многих наркоманов, до того успешно справлявшихся с пагубным пристрастием.

По словам Шарфштейна, сейчас в США ежедневно наблюдается больше смертей от передозировки, чем от коронавируса.

– Это другой кризис. И он не пройдет быстро. – считает он.