Британский геймер выложил секретные данные танка, чтобы добиться его визуальной точности в игре

Мужчине не понравилось, как в его любимой игре War Thunder представлен танк Challenger 2

В Британии разыгрался скандал, в котором оказался замешан один из военнослужащих, который в нерабочее время является заядлым геймером. Мужчине не понравилось, как в его любимой игре War Thunder представлен танк Challenger 2, стоящий на вооружении у британской армии.

War Thunder - многопользовательская игра, где представлены образцы автомобили и всевозможная военная техника. Ее разработчиком является компания Gaijin Entertainment, которая первоначально появилась в Москве, а затем перебралась на Кипр. На сегодня у компании есть филиалы в Германии, Венгрии и Латвии.

Представившись командором танка Challenger 2, пользователь опубликовал на форуме фрагменты секретных материалов, касающиеся технических характеристик боевой машины, в частности, речь идет о пособии по техническому обслуживанию военной техники (AESP). Таким образом геймер хотел показать, что разработчики игры не совсем верно смоделировали танк, а также помочь им усовершенствовать свое творение и улучшить внешний вид танка. Чтобы не вызвать дополнительных вопросов, геймер зачеркнул на документах гриф секретности «для ограниченного пользования», добавив отметку, что эти сведения уже не являются засекреченными. При этом часть данных, размещенных на документах была затемнена.

Но у разработчиков эти материалы вызвали сомнения. Они сразу поняли, что имеют дело с секретными материалами и отправили запрос в британский Минобороны с просьбой проверить сведения. Военное ведомство в свою очередь сообщили, что опубликованные данные по-прежнему являются тайными.

После этого разработчики обратились к геймеру напрямую.

- У нас есть письменное подтверждение Министерства обороны о том, что этот документ остается засекреченным. Продолжая распространять его, вы нарушаете Закон о гостайне. Это преступление, за которое в случае судебного преследования может грозить до 14 лет тюремного заключения. И вы об этом знаете, раз подписывали соответствующий документ о неразглашении, - говорится в сообщении создателей игры.

Пока остается неясным, будет ли проводиться внутренняя проверка и будет ли установлена личность горе-геймера.