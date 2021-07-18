Французский авиадиспетчер предотвратил авиакатастрофу, посадив лайнер посреди песчаной бури

Boeing-737 малийской авиакомпании, на борту которого находилось 105 пассажиров и членов экипажа, терпел бедствие Фото: Shutterstock

Французский авиадиспетчер, чье полное имя до сих пор в целях безопасности хранится в секрете, говорит, что не любит вспоминать события, произошедшие 27 марта 2021 года. В тот день руководство направило Александра для выполнения спецоперации под кодовым названием «Бархан» в африканское государство Мали, сообщает Le Point.

- Мы прибыли в город Гао, что на северо-востоке страны, - рассказывает Александр. – Посреди ночи меня разбудил коллега и сказал, что происходит что-то страшное.

Boeing-737 малийской авиакомпании, на борту которого находилось 105 пассажиров и членов экипажа, терпел бедствие. После вылета из аэропорта Тимбукту навигационная система лайнера дала сбой, а песчаная буря в Гао не позволяла командиру корабля найти взлетно-посадочную полосу.

- Он попытался совершить посадку самолета самостоятельно, но ушел на высоту 900 метров, потому что не видел взлетно-посадочную полосу, - вспоминает Александр.

После второй, а затем и третьей попытки, также завершившейся уходом на второй круг, экипаж обратился за помощью.

Тогда Александр – авиадиспетчер с 21-летним стажем работы - спокойно произнес по рации стандартную для таких ситуаций фразу: «Я окажу вам помощь, будьте ответственны за эксплуатацию своего самолета»

Чтобы спасти лайнер, французские солдаты решили использовать радар приближения «Спартанец».

- Я поддерживал связь с бортом и довел его сначала до высоты 750 метров, а затем до 150 метров над уровнем моря. Примерно в 2 километрах от трассы он преодолел песчаное облако, и только тогда я услышал радостный крик пилота, что он видит взлетно-посадочную полосу, - продолжает авиадиспетчер. – Самолет благополучно сел.

- Мы хорошо подготовлены к подобной ситуации, поэтому и не воспринимал я тогда все это как стрессовую нагрузку. Это моя обычная работа, - объясняет Александр.

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