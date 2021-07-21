В Саратове дети-инвалиды сами придумывают, снимают и озвучивают мультфильмы

Дети испытывают невероятную радость, смотря созданные ими же мультфильмы Фото: скриншот с видео

Уникальная возможность стать автором собственного мультфильма появилась у детей-инвалидов в Саратовской области. Благодаря фонду "Александр Невский" ребята с ограниченными возможностями здоровья теперь пробуют себя в роли сценаристов, художников-мультипликаторов, операторов и актеров озвучивания.

Социальный проект поддержки семей "Мы рядом. Мы поможем" реализуется с использованием гранта от Фонда президентских грантов. В него входят бесплатные занятия с психологом-мульттерапевтом в студии "Мультрадуга", которые всегда проходят весело и непринужденно.

- Мы ходим в центр "Радость моя" (где находится студия - прим.ред.) уже более трех лет, - рассказывает Анна Викторовна, мама 13-летней девочки-инвалида. - Сейчас Насте очень нравятся занятия в мультстудии "Радуга". Она выступает здесь как автор мультфильма - сама придумывает сюжет, выбирает героев и снимает. А затем видит результаты своего труда, и это приносит ей необычайную радость. Дома, возвращаясь к просмотру мультфильма, всякий раз она вспоминает проведенное здесь время.

Психолог-мульттерапевт Наталья Соловьева подтверждает: когда персонаж начинает оживать, это воспринимается ребенком как какое-то особое волшебство, вызывает у него восторг, а главное - чувство собственной значимости.

- На занятиях в студии мы используем метод мульттерапии - оказываем психологическую помощь детям средствами мультипликации... В процессе создания мультфильма можно внешне выразить актуальную для него проблемную ситуацию и определить выход из нее, - пояснила специалист.

Стоит отметить, что в рамках проекта благотворительный фонд организовывает также системную работу по соцподдержке семей с детьми-инвалидами. Родителям таких особенных ребятишек помогают нормализовать жизнь в новых для них условиях, социально реабилитироваться в пандемию коронавируса. Проводятся занятия как с детьми, так и с их взрослыми опекунами. Родителей консультируют педагоги, психологи и другие специалисты - причем не только при личной встрече, но и онлайн, что очень важно в современных реалиях.

КСТАТИ

Чтобы как можно больше людей узнавали о волонтерских и добровольческих начинаниях, “Комсомольская правда” совместно с фондом президентских грантов провела обучающий курс для НКО по созданию видеороликов. В нем приняли участие представители 50 волонтерских и социальных организаций.

Мы хотели помочь тем, кто делает добрые важные дела, рассказывать о своей работе. В ходе курса представители НКО узнали, как создавать “вирусные” видеоролики, как правильно снимать и монтировать сюжеты, как продвигать их в соцсетях. Актерское мастерство, основы режиссуры и сценарного мастерства, технические навыки - всем этим со слушателями делились профессионалы нашей медиагруппы.

Лекции провели главный редактор "Комсомольская правда ТВ" Александра Лябина, генеральный продюсер "Комсомольская правда ТВ", кандидат наук, преподаватель ВГИК Ждан Тихонов, заместитель директора по радио в департаменте спец проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Наталья Макарова, редактора, режиссеры монтажа и специалисты SMM-департамента “Комсомольской правды”. Курировала проект руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы “Комсомольская правда” Александра Калашникова.

По итогам обучения НКО создали видеорассказы о своих проектах. А наша редакция выбрала семь лучших работ.

Благотворительный фонд "Александр Невский" тоже принимал участие в нашем конкурсе.

Истории всех проектов-победителей с видео мы опубликуем на сайте kp.ru. Лучшие ролики также будут размещены в соцсетях “Комсомольской правды”.