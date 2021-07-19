В Египте девушку-блогера приговорили к десяти годам тюрьмы за ролик в TikTok

На аккаунт Ханин в соцсети TikTok подписано около одного миллиона человек

Ханин Хоссам стала одной из первых девушек-блогеров, кого египетский суд приговорил к тюремному заключению. Суд столицы страны, Каира, приговорил ее к десяти годам тюрьмы за опубликованные в соцсетях видео. Ханин также обязали выплатить штраф в государственную казну в размере 200 тысяч египетских рупий (почти 950 тысяч рублей).

На аккаунт Ханин в соцсети TikTok подписано около одного миллиона человек. По специальности она - хореограф. Снимала и выкладывала вполне приличные видеоролики, на которых танцевала и исполняла пародии на известные песни.

По сути дела, ничего из ряда вон выходящего, но египетские власти сочли поведение молодой египтянки аморальным и признали ее виновной в «разврате». А за видео, в котором она предложила подписчикам заработать деньги за стримы и вовсе вменили «торговлю живым товаром», сообщает Al Jazeera.

Прокуратора сочла, что поведение Ханин «нарушает ценности египетской семьи».

- Объясните, что я сделала безнравственного, чтобы меня приговорили к десяти годам тюрьмы, - обратились заплаканная Хоссам к президенту Египта Абдель-Фаттаху Халилу ас-Сиси. – Я не сделала ничего, что могло нарушить законы моей родной страны.

Но суд Каира непреклонен. Девушку арестовали сразу после оглашения приговора. Девять правозащитных организаций осудили приговор и тюремное заключение. Египетские власти в свою очередь заявили, что отказываются от политизации дела Ханин Хоссам.

Хоссам подала апелляцию в верховный судебный орган страны.

Эксперты уверены, что все происходящее лишь иллюстрирует консерватизм, препятствующий свободе египетских женщин. Не так давно в этой стране арестовали кондитера, которая испекла торт в видео мужского детородного органа.

Через пару часов после публикации фото в соцсетях, полицейские доставили ее в участок и обвинили «в нарушении ценностей египетской семьи». За задержанную внесли залог, и ее отпустили до суда.

За подстрекательство «к публичному разврату» была осуждена и блогер Мавада аль-Адхам. Хотя в своем аккаунте она лишь публиковала обычные видео, в которых танцевала и пела.