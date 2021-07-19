В России стартовал конкурс «Гарантия качества-2021»

Фото предоставлено организаторами конкурса

Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН объявил о старте общероссийской проверки качества пищевых продуктов - конкурсе «Гарантия качества – 2021».

Конкурс «Гарантия качества»- независимое исследование продовольствия, которое проводит ФНЦ при поддержке Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, Министерства сельского хозяйства РФ и Минпромторга РФ. Во время проверки лучшие эксперты страны изучат представленные продукты и напитки в 30 номинациях. По регламенту к участию в конкурсе допускаются предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерские хозяйства, общепит и торговые сети. Причем для микро и малых предприятий предусмотрены особые условия участия, что позволяет даже самым малым субъектам предпринимательства подтвердить высокое качество производимой продукции. Вручение наград пройдет 11 ноября 2021 года, во Всемирный День качества.

На заседании наблюдательного совета конкурса первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин отметил успешность проведенного конкурса в 2020 году, по результатам которого были отмечены производители пищевой продукции более чем из 50 регионов России. Вся продукция прошла высокопрофессиональный дегустационный отбор и череду лабораторных исследований. Также сенатор поблагодарил Минсельхоз РФ, Минпромторг РФ, Министерство образования и науки РФ и Российскую Академию Наук за активное участие в работе конкурса.

В 2021 году к исследованиям продукции будет привлечено свыше 80 экспертов-дегустаторов, 10 научно-исследовательских институтов и 5 аккредитованных лабораторий.

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