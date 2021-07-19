7 правил сбора и приготовления грибов

Напоминаем, на что обратить внимание при сборе и приготовлении грибов Фото: pixabay.com

Съедобные грибы – ценный продукт питания. Они богаты витаминами (А, С, D, РР, группы В). Также в их состав входят важные для организма человека минералы: калий, медь, железо, кальций, натрий, рубидий, олово, кадмий, молибден, хром, сера, серебро. Богаты грибы и белком – он составляет 65–70% от общего объема. Калорийность грибов варьируется в зависимости от вида. В 100 г свежего продукта – 9–35 ккал. В грибах много антиоксидантов, которые уменьшают воспалительные процессы и нейтрализуют свободные радикалы. Наличие клетчатки способствует нормализации уровня сахара в крови и снижению риска заболеть сахарным диабетом II типа. Однако грибы могут быть коварны. При их сборе и приготовлении нужно быть очень внимательными и помнить про следующие правила:

1. Собирайте грибы только в лесу. Никогда не делайте это возле дороги, железнодорожных путей, заводов и фабрик. Грибы очень легко впитывают все вредные вещества.

2. Не выдергивайте грибы из почвы. В этом случае разрушается грибница, и последующий рост грибов на этом месте прекращается. Лучше отрезать гриб ножом.

3. Ни в коем случае не берите сомнительные или старые грибы – это может вам стоить здоровья.

4. Обрабатывать (почистить, вымыть и просушить) грибы нужно сразу после сбора, перед приготовлением.

5. Готовые грибные блюда храните не более 24 часов, обязательно в холодном месте и в эмалированной посуде.

6. Никогда не употребляйте грибы без термической обработки, при отваривании первый бульон сливайте и повторно проваривайте грибы.

7. Грибы считаются продуктом, тяжелым для пищеварения. Поэтому не рекомендуется их включать в рацион детей дошкольного возраста. Осторожно нужно употреблять грибы и людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом.