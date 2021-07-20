Вопрос дня: Почему для решения простых задач надо писать большим людям? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Николай СВАНИДЗЕ, историк, журналист, профессор РГГУ:

- Вопрос не в том, откуда авторы письма и кто они - русские немцы или якуты. Вопросы на месте не решаются годами, и люди вынуждены обращаться к Путину или Меркель. С московских высот кто-то скажет, что делается это ради пиара международного, но людям из Сибири не до пиара. Им надо в город добираться, в больницу, в школу. И они пишут тому, кого бог послал. Хоть Папе Римскому, лишь бы проблемы их решили наконец!

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Хотя я на четверть немец, но никогда бы не стал государство Российское позорить и писать в Берлин. Меркель вообще-то уходит, а в Сибири что, сидят и ждут, когда с ее помощью золотая рыбка выловится? Надо своими руками все делать! Выдвинули бы нормального главу администрации, который бы навел порядок! Привычка взывать наверх идет из фольклора. Вечно наши люди надеются, что добрый принц приедет и поцелует в десны. Но и бездействие местных чиновников я не оправдываю.

Герман СТЕРЛИГОВ, крестьянин:

- Я сам писал принцу Чарльзу. Почему именно ему? А к кому еще обратиться с просьбой вырубить электричество на планете? Пчелы мрут, вода уходит... Ответа не получил. Но когда гляжу вокруг, вижу, что по мере вымирания человечества электричество само будет вырублено.

Сергей СТАНКЕВИЧ, экс-советник Президента России Ельцина:

- Люди обращаются на самый верх потому, что не работает местное самоуправление. Не работают администрации в регионах, депутаты, которые должны представлять интересы избирателей. Вся цепочка местной власти буксует.

Даниил, читатель сайта KP.RU:

- А вот кто решит вопрос трудоустройства старших школьников на лето? Местное начальство не чешется. Впору написать Байдену или в «Спортлото»...