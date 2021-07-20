Международный день торта: как приготовить полезный десерт

Фото с сайта: Pixabay
Первые конфеты, по преданиям, появились в Древнем Египте. Есть легенда: несколько тысяч лет назад кто-то случайно опрокинул сосуды с медом, инжиром и орехами. Содержимое смешалось, и древние люди придумали новое лакомство. В XIX веке конфеты считались лекарством: их продавали в аптеках и принимали для лечения нервных расстройств и кашля.
В наше время принято считать, что конфеты – не слишком полезная часть рациона. Но это не совсем так. Спешим поделиться рецептами по-настоящему полезных конфет!
Фото с сайта: Pixabay
Шоколадные конфеты с авокадо
Ингредиенты:
– 1 спелый авокадо
– 80 гр горького шоколада (85-90% какао)
– Несколько капель сока лимона
– Пара капель экстракта ванили
– 1 ст. л. кокосового масла
– Щепотка морской соли
– Кокосовая стружка для обвалки
Приготовление:
– Мякоть авокадо, сок лимона, экстракт ванили взбить в блендере до состояния крема;
– Шоколад и кокосовое масло растопить на водяной бане, смешать с кремом из авокадо, отправить в морозильную камеру на 20 минут;
– Сформировать шарики, обвалять в кокосовой стружке и еще немного подержать в холоде.
Фото с сайта: Pixabay
Шоколадно-кунжутные конфеты с сухофруктами
Ингредиенты:
– 100 г фиников
– 1 ч. л. густого меда
– 100 г обжаренных семян кунжута
– 100 г темного шоколада (85-90% какао)
Приготовление:
– Финики промойте, удалите косточку, измельчите в блендере;
– В полученную массу добавьте 50 г кунжута и мед. Перемешайте до получения однородной, слегка липкой массы;
– Влажными руками слепите небольшие круглые конфетки, воткните в каждый из шариков зубочистку и уберите в холодильник на час;
– Растопите на водяной бане шоколад. Охлажденные конфеты обмакните в шоколадную массу, обваляйте в оставшемся кунжуте и уберите снова в холодильник, пока шоколад как следует не застынет;
– Из готовых конфет можно удалить зубочистки.
Фото с сайта: Pixabay
Конфеты из нута
Ингредиенты:
– 150 г вареного или консервированного нута
– 15 фиников
– 2 ст. л. какао-порошка
– 2 ст. л. кокосового масла
Приготовление:
– Нут взбить в блендере;
– Из фиников удалить косточки, добавить к нуту, туда же – какао-порошок, взбить еще раз;
– Кокосовое масло растопить, добавить к массе;
– Полученную массу скатать в шарики, обвалять в кокосовой стружке/кунжуте/какао-порошке, охладить в холодильнике около часа.
Источник: здоровое-питание.рф