Международный день торта: как приготовить полезный десерт

Фото с сайта: Pixabay

Первые конфеты, по преданиям, появились в Древнем Египте. Есть легенда: несколько тысяч лет назад кто-то случайно опрокинул сосуды с медом, инжиром и орехами. Содержимое смешалось, и древние люди придумали новое лакомство. В XIX веке конфеты считались лекарством: их продавали в аптеках и принимали для лечения нервных расстройств и кашля.

В наше время принято считать, что конфеты – не слишком полезная часть рациона. Но это не совсем так. Спешим поделиться рецептами по-настоящему полезных конфет!

Фото с сайта: Pixabay

Шоколадные конфеты с авокадо

Ингредиенты:

– 1 спелый авокадо

– 80 гр горького шоколада (85-90% какао)

– Несколько капель сока лимона

– Пара капель экстракта ванили

– 1 ст. л. кокосового масла

– Щепотка морской соли

– Кокосовая стружка для обвалки

Приготовление:

– Мякоть авокадо, сок лимона, экстракт ванили взбить в блендере до состояния крема;

– Шоколад и кокосовое масло растопить на водяной бане, смешать с кремом из авокадо, отправить в морозильную камеру на 20 минут;

– Сформировать шарики, обвалять в кокосовой стружке и еще немного подержать в холоде.

Фото с сайта: Pixabay

Шоколадно-кунжутные конфеты с сухофруктами

Ингредиенты:

– 100 г фиников

– 1 ч. л. густого меда

– 100 г обжаренных семян кунжута

– 100 г темного шоколада (85-90% какао)

Приготовление:

– Финики промойте, удалите косточку, измельчите в блендере;

– В полученную массу добавьте 50 г кунжута и мед. Перемешайте до получения однородной, слегка липкой массы;

– Влажными руками слепите небольшие круглые конфетки, воткните в каждый из шариков зубочистку и уберите в холодильник на час;

– Растопите на водяной бане шоколад. Охлажденные конфеты обмакните в шоколадную массу, обваляйте в оставшемся кунжуте и уберите снова в холодильник, пока шоколад как следует не застынет;

– Из готовых конфет можно удалить зубочистки.

Фото с сайта: Pixabay

Конфеты из нута

Ингредиенты:

– 150 г вареного или консервированного нута

– 15 фиников

– 2 ст. л. какао-порошка

– 2 ст. л. кокосового масла

Приготовление:

– Нут взбить в блендере;

– Из фиников удалить косточки, добавить к нуту, туда же – какао-порошок, взбить еще раз;

– Кокосовое масло растопить, добавить к массе;

– Полученную массу скатать в шарики, обвалять в кокосовой стружке/кунжуте/какао-порошке, охладить в холодильнике около часа.

Источник: здоровое-питание.рф