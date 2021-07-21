Гуманитарный университет профсоюзов: «Мы создали общество приличных людей»

Ежегодно университет демонстрирует новые рекордные цифры конкурса на бюджетные места. Фото: пресс-служба СПбГУП.

Почему академик Дмитрий Лихачев еще в 90-е назвал Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов «университетом XXI века», а сегодня в разных уголках Земли вуз называют «смесью Гарварда и Голливуда»? Почему здесь конкурс 60 человек на место и рекордное трудоустройство выпускников? Сейчас мы вам все расскажем.

ГОРОД В ГОРОДЕ

Что в СПбГУП бросается в глаза сразу, так это уникальная материальная база. Такого кампуса, как на улице Фучика, нет ни в одном вузе России. Ни американские, ни западноевропейские университеты по уровню продуманности и комфорта для студентов с ним не сравнятся.

– Когда-то профсоюзы получили большую территорию рядом с центром Петербурга и сделали на ней застройку всего того, что нужно студентам, единым зданием. Это в других вузах общежитие – отдельно, административный корпус – отдельно, одна лекция здесь – другая там. А мы круглый год в любую погоду можем в летней одежде на занятия ходить. Это очень удобно, – делятся старшекурсники. –А еще времени экономится немало.

Снаружи – большая зеленая зона, площадь академика Лихачева (на ней проводят День знаний и другие крупные мероприятия) и Аллея Славы с бюстами почетных докторов вуза. Территория охраняется на правительственном уровне – целой системой из видеокамер и инфракрасных датчиков, чтобы чужие сюда не попали. При этом приглашать гостей студентам, конечно, можно, главное подать заявку и попросить друзей захватить паспорта.

Учебный корпус соединен с Домом студентов (так тепло здесь называют общежитие) «Итальянской улицей» – театрализованным, ярким переходом. Общественные помещения выполнены на уровне четырех-, а то и пятизвездочного отеля.

Фактически кампус СПбГУП – особый город в городе, с собственными традициями и порядками. Из своего номера студент в комфортном режиме может добраться не только на лекцию или практикум, но и в Научную библиотеку имени писателя Даниила Гранина (она включает читальный зал на 300 мест и свыше полумиллиона томов книг), на симфонический концерт в Театрально-концертный зал имени композитора Андрея Петрова (вмещает 750 зрителей), в тренажерные залы Спортивно-оздоровительного комплекса имени защитника Петербурга Михаила Боброва. Кстати, биографии всех этих легендарных людей связаны с СПбГУП.

На выбор ребят – десятки клубных объединений по интересам и масса культурно-досуговых программ. В стены вуза непрерывно приглашают знаменитых артистов, по выходным здесь устраивают молодежные вечера, студентов регулярно вывозят на необычные экскурсии.

Питание тоже на отличном уровне: работают несколько кафе и столовых. Отдохнуть между занятиями можно на шезлонге «Пляжа» – стилизованной зоны у мини-бассейна. Домовая церковь – и та в университете есть. По сути, кампус стоит покидать разве что для прогулок по старинной части Петербурга.

ФОРМИРОВАТЬ ЛИЧНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛА

Бытовой комфорт и безопасность – лишь условия для эффективного обучения и формирования личности. Гуманитарный университет профсоюзов располагает звездным составом педагогов.С мастер-классами сюда систематически приглашают выдающихся специалистов-практиков. Регулярно в СПбГУП проходят международные конференции и форумы, а в свет выпускают уникальную научную литературу.

К услугам молодежи – современные компьютерные классы, хореографические залы и одна из лучших студий звукозаписи в Петербурге: ее открыли в «Желтой подводной лодке», стилизованной под реальную субмарину,– на цокольном этаже кампуса, где рядом с учебными аудиториями оборудовали мини-музей «Битлз».

– У нас по-настоящему серьезные требования к качеству знаний. Пропуски занятий возможны только по болезни. Ты не получишь пятерку на экзамене за пересказ лекций: по каждому вопросу нужно продемонстрировать знание минимум трех источников и умение их анализировать, – отмечает ректор, академик Александр Запесоцкий.

Новаторская культуроцентристская концепция университета, разработанная Александром Запесоцким, совершенствуется последние 30 лет. Она объединила все лучшее, что было в советском образовании, с достижениями современности. Цель – не просто научить молодого человека будущей профессии как ремеслу, но и сформировать его как личность высокой культуры.

–Нам нужно выпустить во взрослую жизнь духовно развитого специалиста, который впитал в себя лучшее, что дают культура и искусство, история нашего прекрасного и великого города, – объясняет первый проректор СПбГУП Лариса Пасешникова.

«У НАС НЕ КУРЯТ»

Один из столпов особой системы образования – культивирование трудолюбия, дисциплины, ответственности. В университете нужно не только хорошо учиться, заниматься наукой, но и вести себя достойно. Решить вопрос с прогулами и неуспеваемостью с помощью взятки не получится. Даже самый влиятельный родитель договориться о незапланированных каникулах для своего чада точно не сможет.

– Свобода – привилегия культурного человека. Кто этого не понимает, должен понять. Или покинуть вуз, – отмечает Александр Запесоцкий. – С первого курса обычно отчисляем от 7 до 12 процентов лентяев – тех, кто попал сюда случайно и рассчитывал все пять лет просиживать штаны, и тех, кто не способен вести себя на должном уровне.

В этом вузе нет пьянства и наркомании. Здесь не курят и не ругаются матом, не едят где попало, общаются корректно. Университет моделирует для ребят эталонный образ жизни, культивирует в своих стенах общество приличных людей.

– Образование в нашем университете– не просто обучение, предоставление знаний и формирование навыков, – отмечает Почетный профессор СПбГУП, заслуженный деятель науки России Александр Марков. – Это лепка человеческого образа, более чем привлекательного для работодателя.

КСТАТИ

Система образования СПбГУП дает поразительный результат: за последние 15 лет выдано 20 000 дипломов. Только 25 из их обладателей (0,12 процента!) не обрели работу в первые полгода после выпуска.

СПРАВКА

СПбГУП был основан профсоюзами России в 1926 году. К концу советской эпохи он именовался Высшей профсоюзной школой культуры. Долгое время ВПШК находилась в центре города – у площади Труда, но в 70-х профсоюзы начали строить крупный архитектурный комплекс недалеко от центра – на углу Фучика и Бухарестской. К Олимпиаде-80 ввели в строй общежитие, а в начале90-х заработал и учебный корпус. В течение 90-х коллектив вложил в материальную базу вуза свыше 30 миллионов долларов самостоятельно заработанных средств.