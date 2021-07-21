«Хватит покупать»: как изменить свою жизнь по принципам цикличной экономики

Каждый год только в России появляется 60 млн тонн новых бытовых отходов. Это полтонны мусора на каждого взрослого человека! И большинство из этих отходов отправляются на полигоны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Идеальный мир – в нем все рационально. Компании производят ровно столько, сколько нужно. Потребители покупают только то, что им жизненно необходимо. Лишних отходов нет. А даже если и появляются, их можно быстро вернуть в оборот. Похоже на утопию и коммунизм. Но в развитых странах цикличная экономика стала очень популярной. В России она тоже появляется, хоть и не так быстро. Мы решили разобраться, что это такое и чем нам грозит новый глобальный тренд.

ТРЕТЬ ЕДЫ ВЫБРАСЫВАЕТСЯ В МУСОРКУ

Цель цикличной экономики - снизить объем неперерабатываемых отходов до минимума и сократить выбросы углерода в атмосферу.

Если подумать, в девяностые наша семья жила по этому принципу. Мы сокращали потребление, потому что покупать новые вещи было не на что. Когда на зимних ботинках порвалась молния, я зашил их... толстой леской. Примерно так же, если не хуже, до сих пор живет 20% самых нуждающихся россиян и большинство людей в странах третьего мира. Им не нужно объяснять, что товары или продукты нужно использовать с максимальной эффективностью и не выкидывать почем зря. Они занимаются этим каждый день.

Тем не менее для развитых и развивающихся стран сверхпотребление - большая проблема. Компании каждый год наращивают объемы продаж. Бизнесу невыгодно создавать вечные товары. Гораздо выгоднее, когда покупатель приходит вновь и вновь, чаще покупает машину или меняет устаревшую модель смартфона.

Более того, постоянно выбрасывают даже пригодную к употреблению еду. По данным экспертов, примерно треть всего производимого продовольствия идет в отходы. Это те продукты, у которых истек срок годности и их выкинул либо магазин, либо ресторан. И те продукты, которые бульдозером давят пограничники.

ПОЛИГОН - РАЗМЕРОМ С ГОЛЛАНДИЮ

Побочный эффект сверхпотребления – отходов в мире становится все больше. Каждый год только в России появляется 60 млн тонн новых бытовых отходов. Это полтонны мусора на каждого взрослого человека! И большинство из этих отходов отправляются на полигоны. По данным Росприроднадзора, российские свалки уже занимают площадь в 4 миллиона гектаров. Это половина территории Австрии или целая Голландия. И с каждым эти мусорные континенты увеличиваются.

Отрасль переработки мусора в России только развивается. Во многих городах появились баки с надписью «Вторичное сырье». Есть сортировочные центры, где выделяют различные фракции и отправляют их на переработку. Строятся мусоросжигательные заводы. Перерабатывается в стране (в электроэнергию или полезное сырье) всего 7% мусора. При этом довести степень использования отходов до 100% можно. Такие системы уже действуют, например, в Германии, Финляндии и Швеции.

Нам повезло в том плане, что мы можем, не совершая чужие ошибки, внедрить у себя самое лучшее. Причем за довольно короткий срок. Но стимулировать деньгами или наоборот штрафовать граждан, как в некоторых развитых странах, российские власти пока не собираются. Поэтому остается лишь просветительская работа и поощрение отдельных компаний через бизнес-проекты.

- - По большому счету цикличная экономика - это удел бизнеса, а не потребителя. Он должен построить схему, при которой упаковка становится перерабатываемой. А государство помогает создать систему, с помощью которой создаются стимулы по использованию вторичных материальных ресурсов в готовой продукции, - считает Елена Вишнякова, замгендиректора компании «Эколайн».

Другими словами, если отходы и образуются, то они должны максимально перерабатываться, то есть заново использоваться в экономике.

ВТОРАЯ И ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ПОДЕРЖАННОЙ ВЕЩИ

И наконец, еще одна тенденция, которая связана то ли с кризисом, то ли с ростом самосознания. Растет объем интернет-торговли подержанными вещами. Появилось сразу несколько крупных сервисов, где россияне могут выкладывать объявления и искать нужные им вещи. Объем этого рынка уже оценивается в триллион рублей в год. За последние полтора года он вырос почти вдвое (см. графику). И это тоже в тренде цикличной экономики.

- Россияне стали рациональнее относятся к потреблению: молодые люди стремятся потреблять осознанно, в то же время для миллионов семей приобретением подержанных вещей - способ сэкономить семейный бюджет, и в перспективе этот тренд будет только укрепляться. Продажа каждого подержанного товара продлевает его срок службы и потенциально останавливает или задерживает выпуск нового экземпляра этого товара, - пояснили в пресс-службе «Авито».

Объемы продаж подержанных товаров растут. Так, только на «Авито» пользователи продали почти два миллиона б/у смартфонов. А есть и другие подобные сайты. При этом сервисы доставки стали настолько удобными и недорогими, что россияне уже не ограничены в выборе. Можно найти товар в соседнем регионе и его привезут курьером на дом или в пункт самовывоза.

Как считают в ТИАР-центре, который занимается исследования в области совместного потребления, тенденция будет развиваться. Россияне понимают, что нет смысла платить полную стоимость за товары долговременного пользования, если можно купить подержанные аналоги со скидкой в 50-80% от изначальной цены. Вклад в экологию в этом случае ощутить сложно, зато эффект на личный бюджет будет мгновенным.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Как заставить бизнес быть экологичным?

Создать систему переработки отходов - это задача государства. Власти должны настроить ее таким образом, чтобы всем было выгоднее вести себя экологически правильно: и бизнесу, и гражданам. Сейчас за вывоз мусора платят в основном потребители. Часть этих расходов в ближайшее время переложат на производителей. Их заставят быть ответственнее и почаще думать об окружающей среде, а не о нормах прибыли.

1. Экологический сбор (или расширенная ответственность производителей).

Компании, которые производят или импортируют товары в страну, должны платить деньги за утилизацию. Точнее у них есть выбор: либо перечислять взнос в бюджет, либо самостоятельно собирать и отдавать отходы на переработку. Со следующего года экологический сбор резко повысят. Как считают эксперты, это позволит собрать 10 - 20 млрд рублей. Деньги пойдут на формирование системы раздельного сбора мусора в стране. Для сравнения, потребители за вывоз мусора платят на порядок больше - почти 200 млрд рублей в год. Этот дисбаланс в правительстве хотят исправить.

2. Запрет на «плохую» упаковку

Самый большой объем бытового мусора сейчас приходится на упаковку. В ближайшей перспективе компаниям будет запрещено производить и использовать упаковку, которая не поддается переработке. Свои технологические линии нужно будет переделать. Переходный этап будет постепенным, но неумолимым. Кроме того, как недавно заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, в ближайшие два году будет введен запрет на производство трудноизвлекаемой упаковки (например, одноразовой посуды и пластиковых трубочек).

3. «Право на ремонт»

Еще один бич 21 века - растущий объем технического мусора. Телефоны, ноутбуки, телевизоры и прочая электроника и бытовая техника устаревают со страшной скоростью. Новые модели выходят каждый год. А старые либо начинают «тормозить», либо к ним уже не достать запасных частей, либо просто становятся «немодными». По данным ООН, только за 2019 год в мире выбросили 55 млн тонн старых телевизоров, холодильников, компьютеров и прочих приборов. Вес, равный 6 тысячам Эйфелевых башен. При этом электронный мусор — это лишь 2% всех отходов в мире, но 70% опасности. В Евросоюзе уже ввели так называемое «право на ремонт». По нему производители телевизоров, холодильников и стиральных машин обязаны выпускать детали для их ремонта в течение как минимум десяти лет с того момента, как начали продавать их. В России подобную норму тоже планируют ввести.

Советы "КП". Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как часто продают вещи в интернете

Год и число сделок*

2017 - 1

2019 - 1,3

2020 - 2,3

* На одного продавца в год.

Объем торговли подержанными товарами – 1 трлн рублей

Количество сделок – 300 млн

Число продавцов и покупателей – 13 млн

По данным Data Insight за 2020 год.