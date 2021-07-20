Мигранты штурмуют Англию: На остров тысячами пробираются будущие грабители, торговцы наркотиками и террористы

Лондон планирует создать миграционный центр в Африке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Англии наступили жаркие деньки. На море штиль. На небе ни облачка. Но роскошная погода радует далеко не всех англичан. Есть такая народная примета: чем больше солнца, тем больше мигрантов.

Загорающие на берегах Английского канала, который на континенте называют Ла-Маншем, каждый день наблюдают, как на пляже из резиновых лодок с моторчиком высаживаются люди азиатского и африканского вида. Если их не ловят пограничники или полиция, они быстро разбегаются в разные стороны, сообщает dailymail.

Это нелегальные мигранты, которые прибывают из Франции. В понедельник был установлен новый рекорд: 430 человек за один день. И это только те, кого удалось поймать и посчитать.

Каждый год Лондон платит Парижу десятки миллионов фунтов, чтобы французские пограничники останавливали этот поток. Что делают французы? Их корабли провожают лодки с мигрантами до морской границы с Британией и желают им счастливого пути. Таким образом Париж зарабатывает денежки в государственную казну и при этом избавляется от части пришельцев. Мигранты в лодках — французам легче.

Во вторник телезрители могли наблюдать это в прямом эфире. Корреспондент программы «С добрым утром, Британия!» вела прямой репортаж с катера. Со стороны Франции показалась надувная лодка в сопровождении военного корабля. В судне, рассчитанном на шесть человек, сидели 13 путешественников. Увидев британский катер, французы решили, что могут передать мигрантов в надежные руки, и повернули назад.

Журналисты связались с британскими пограничниками. Те ответили, что не могут прибыть сразу, поскольку разбираются с другими лодками, и попросили репортеров присмотреть за мигрантами. Вдруг начнут тонуть? Пограничники прибыли через 20 минут и препроводили лодку к английским берегам.

Согласно международным законам, мигранты должны запрашивать политическое убежище в первой же безопасной стране, в которую они попадают. Франция как раз и является такой страной. Но пассажирам резиновых лодок там некомфортно. Они хотят в Англию. А Франция отказывается забирать их назад. Идея о том, чтобы заворачивать лодки к французским берегам, Парижу тоже не нравится.

В каждой лодке сидят от 10 до 40 человек. Каждый пассажир платит перевозчикам 4-5 тысяч долларов. Очень выгодный бизнес. В Британии мигрантов размещают в отелях. С телевизором, с бесплатной едой, со всеми удобствами. Дают им деньги на мелкие расходы. Проводят экскурсии, чтобы не скучали. Все это за счет британского налогоплательщика.

С января этого года Ла-Манш таким образом пересекли почти 8 тысяч человек. Никто не знает, что это за люди. Они уничтожают личные документы, чтобы их не отправили на родину. Большинство мигрантов — одинокие молодые мужики в возрасте до 30 лет. Они хорошо одеты, на ногах дорогие кроссовки. Если только каждый сотый из них исламский террорист, Британия в этом году уже получила десятки террористов. Сколько нужно человек, чтобы взорвать бомбу в метро или на концерте? Один.

Большинство из них не смогут найти нормальную работу. Они вольются в мир британского криминала: наркотики, проституция, воровство, убийства и грабежи. Кто-то займется «политикой». Будут ездить по улицам британских городов с палестинскими флагами и призывать убивать евреев. Это происходит каждый раз, когда обостряется ситуация на Ближнем Востоке. Другие будут проводить демонстрации около школ, угрожая учителям, которые рассказывают детям про сексуальные меньшинства. И все они будут жаловаться на исламофобию.

Сейчас Британия и Дания разрабатывают совместный проект по созданию центра для беженцев за пределами Европы, в Африке. Речь идет о Руанде. Эту идею они позаимствовали у правительства Австралии, которое отправляет мигрантов в Папуа-Новую Гвинею. Британские либералы против. Они призывают к гуманизму. Их волнуют права любого народа, кроме своего собственного.

В Британии этим проектом занимается министр внутренних дел Прити Пател. На прошлой неделе либеральная общественность критиковала ее за то, что она не хочет вставать на колено в знак поддержки движения «Черные жизни имеют значение». Кстати, сама она родилась в семье индийских мигрантов из Уганды.