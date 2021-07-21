Обладательница миллионного наследства дрессировщицы Дуровой боится за свою жизнь

Наталья Юрьевна долгие годы руководила «Уголком Дурова». Сейчас этим занимается ее брат Юрий. Фото: Ольга ХАБАРОВА/Global Look Press

После смерти легендарной дрессировщицы Натальи Юрьевны Дуровой и ее единственного отпрыска Михаила Болдумана все наследство знаменитой семьи досталось женщине, родившей от сына Дуровой внебрачную дочку. Москвичка Инна

Соловьева получила недвижимость, антиквариат, бриллианты. Сегодня женщина публично заявила, что боится за сохранность имущества и свою собственную безопасность.

Мать и сын

Род Дуровых получил известность еще с царских времен. Была в нем и знаменитая кавалерист-девица Надежда Дурова, послужившая прототипом героини фильма «Гусарская баллада». А прославился род своим «Уголком Дурова», который существует и поныне. Продолжательница великой династии дрессировщиков Наталья Дурова, возглавившая после смерти отца «Уголок Дурова», ушла из жизни в 2007 году. А через три года умер ее единственный сын Михаил Болдуман, рожденный в браке с актером МХАТа Михаилом Болдуманом (отец и сын - тезки. - Ред.).

Единственный сын дрессировщицы Михаил умер в 42 года. Фото: @bolduman/Facebook

После рождения ребенка отношения супругов испортились, и они разошлись. Сына воспитывал отец. Миша отказался идти по стопам матери и выучился на переводчика. Незадолго до смерти мать простила отпрыска и оставила завещание на его имя. В наследство вошли две квартиры в Москве, апартаменты в Париже, дача в Переделкине и уникальные коллекции серебра, фарфора, антикварной мебели, икон, драгоценностей.

- В своих руках я держал бриллиантовый перстень кавалерист-девицы Дуровой с ее вензелем. Он имеет не только материальную, но и художественную ценность. Из 140 икон, которые были в доме Натальи Юрьевны, десять просто шедевры, - рассказывал «КП» друг Натальи Дуровой Владимир Степанов.

Мимолетная связь

Сын дрессировщицы Михаил скоропостижно скончался в 42 года. За десять лет до смерти наследник руководителя «Уголка Дурова» начал встречаться со своей коллегой Инной Соловьевой. Инна и Михаил занимались вместе переводами.

- В ответ на мои слова о том, что он станет папой, Михаил закричал, что не хочет детей, потому что у него было несчастливое детство, - вспоминала Инна Соловьева.

Инна Соловьева родила Лизу от Дурова, но он не хотел признавать дочь. Фото: НТВ

Болдуман не признавал дочку. Но Инна доказала родство с помощью ДНК-теста. Тем не менее Михаил отказался дать дочери свою фамилию и никак не участвовал в ее жизни.

- В его смерти нет ничего загадочного, - говорила Инна Соловьева. - У Михаила был цирроз печени, а он выпил бутылку коньяка. У него началось горловое кровотечение. После этого он жил еще почти сутки, но в результате скончался.

После смерти Михаила Инна начала через суд борьбу за наследство. В итоге все досталось внебрачной дочке Михаила Елизавете. На момент вступления в наследство ей исполнилось 11 лет. Инна выступала как опекун малолетней наследницы и контролировала доставшееся от Дуровых имущество.

Родной брат Натальи Дуровой Юрий возглавил после смерти сестры «Уголок Дурова». Он пытался судиться за наследство, но из имущества ничего не получил. В театре «Уголок Дурова» Инну воспринимали как «нахлебницу» - мол, появилась и отвоевала все, что десятилетиями любовно скопила Наталья Юрьевна. Однако, как оказалось, дармовые деньги приносят немало головной боли.

Все богатства, накопленные поколениями знаменитой семьи, унаследовала юная Лиза. Фото: fadinginspiration/VK

«Проклинает знаменитый род»

- Многие считают, что Инна и ее дочь незаслуженно получили наследство. Оно должно было достаться брату Натальи Дуровой Юрию, который занимается «Уголком Дурова», - рассказала «КП» бывшая актриса Виктория Лазич. - Недавно Инна Соловьева пришла на ток-шоу и заявила, что ее якобы кто-то хочет убить из-за наследства. В преступных замыслах она подозревала своего помощника, который жил у нее в загородном доме в Переделкине, в «родовом гнезде» Дуровых. Я видела Инну. Мне она показалось не совсем в себе. С виду неухоженная и, кажется, не вполне трезвая. Последнее время ей что-то стало мерещиться. Что за ней следят, ее прослушивают, кто-то хочет ее смерти… Про дочку Лизу, которой сейчас 21 год, она рассказала, что та якобы пыталась совершить суицид. В общем, создалось ощущение, что все это могут быть фантазии женщины, ведущей не самый трезвый образ жизни.

Инна не вызывает у меня симпатий. Свою единственную внучку Лизу Наталья Дурова никогда не видела. А мы с Натальей Юрьевной входили в общественную «Академию духовного единства народов мира», и я косвенно знала все, что происходило в семье. Я думала, Инна будет дорожить памятью рода, от которой ей досталось богатство. Но она повела себя иначе. Вместо этого она публично поносит род Дуровых последними словами и отпускает в их адрес проклятия. И если Лиза правда пыталась покончить с собой, то ее могли в психиатрическую клинику отправить. Где девушка сейчас, непонятно. Почему Инна ее прячет?

КСТАТИ

Раритетную мебель распродала за бесценок

Хоть 51-летняя Инна Соловьева боится за сохранность раритетов, по мнению некоторых, она сама же их распродает, чтобы было на что жить. Директор антикварного салона Ольга Сомова рассказала, что Соловьева за бесценок продала мебель XIX века, считающуюся предметом старины. Мебель Дуровой у Соловьевой приобрел целиком меценат, отреставрировал и недавно выставил на продажу за 22 млн руб. Кроме того, как сообщалось в открытых источниках, Соловьева продала одну из наследственных квартир в Москве.

- Мне неизвестно о продаже квартиры, не выяснял. В наследстве были две московские квартиры и одна в Париже. В Париже - точно не продана, - сказал «КП» ее адвокат Аркадий Анишин. А что до слухов о выпивке, адвокат Соловьевой уверяет, что все дело в особенностях характера его клиентки.

- Инна по жизни очень яркая, эпатажная. Это имидж такой, - считает Анишин. - Если ей говорят что-то неприятное, она умеет поставить на место. Кому-то в ее эпатажности видится что угодно. Отсюда и слухи.

- Говорят, Инна боится за свою жизнь и имущество...

- Инна считает, что кто-то хочет обманным путем переписать права на имущество. А что, разве сейчас мало афер? У нее был помощник, она его заподозрила, но сейчас избавилась от него.

- Она боится, что могут украсть драгоценности?

- Главная ценность, на которую зафиксирован переход прав, - это недвижимость. Все унаследовала дочь Лиза. Инна присматривала за этим имуществом до совершеннолетия наследницы. А сейчас Лиза уже три года как взрослая девушка. Возможно, Инна хотела оградить дочь от нежелательного внимания.

- На кого Лиза выучилась?

- Пока ни на кого, она еще не доучилась (по последним данным, девушка работала в книжном магазине. - Ред.). Замуж пока не вышла.