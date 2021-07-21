Неизвестная история «Юноны» и «Авось»

Принято считать героем командора Резанова. Но истинными героями оказались его капитаны Хвостов и Давыдов. Репродукция картины художника Бориса Свешникова «Русские мореплаватели у берегов Аляски»

В июле 1741 года корабли под командованием Витуса Беринга и Алексея Чирикова пристали к берегам Аляски и, таким образом, открыли Америку. Русскую Америку. Случилось это ровно 280 лет назад. И о том, как сейчас продолжают открывать те места наши экспедиции, мы поговорим с гостем совместной программы Радио «Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников» Михаилом Малаховым. Герой России, почетный полярник, председатель Рязанского областного отделения РГО давно занимается исследованиями Русской Америки.

Новое открытие Америки

- Михаил Георгиевич, вы организовали 13 экспедиций на Аляску. Что вы так активно ищете в чужой стране?

- Сразу поправлю. Это экспедиции по территории некогда российских американских колоний, так что совсем не чужая страна для нас Русская Америка. И это, кстати, не только штат Аляска. Это и Алеутские острова, и Гавайские острова, и север Калифорнии. Более того, во время последней экспедиции 2019 года мы установили, что в территорию Русской Америки можно включить и тихоокеанское побережье штата Вашингтон - это там, где Сиэтл, и там, где остров Ванкувер, правда, он канадский сейчас.

- Смело! А почему?

- Потому что там развивались события, про которые мало кто знает сейчас. 13-я экспедиция по следам русских первопроходцев Русской Америки была как раз на тихоокеанское побережье штата Вашингтон, где мы изучали историю крушения судна «Святой Николай».

Судно было послано тогдашним правителем Александром Барановым в устье американской реки Колумбия, где он хотел организовать российскую базу, ведь эта ничейная территория богата была зверем. К сожалению, в 1808 году судно потерпело аварию, экипаж взяли в плен индейцы. Капитан оказался безвольным, и спасение выживших членов команды легло на плечи, как ни странно, курского крепостного Тимофея Тараканова.

- Не слышал о таком герое.

- К сожалению, не только вы. А ведь Тараканов был одним из видных промышленников Российско-американской компании. Этому человеку американцы ставят памятные знаки, в музеях рассказывают историю крушения судна «Святой Николай», подчеркивают смелость и дипломатические умения Тимофея, который освободил соотечественников из рабства... А у нас никто про это не знает. Даже в родной Курской губернии. Мы загорелись, конечно, и частью нашего проекта 2019 года на Аляске было снять фильм о Тимофее Тараканове и рассказать о нем как можно более широкому кругу людей. Так получилась лента «Одиссея Тимофея Тараканова».

Командор Резанов. Портрет работы неизвестного художника, около 1803 г./Wikimedia Commons

Подвиньтесь, Джек Лондон!

- Конечно, это поразительный пласт нашей истории! Но эта история, к сожалению, достаточно малоизвестна.

- Я вообще считаю, что это ненормально, когда историю Аляски или Русской Америки мы почему-то узнаем из произведения пусть уважаемого, но американского писателя Джека Лондона...

- А свои-то произведения где?

- Ну мы по крайней мере создали 9 документальных фильмов.

- Здесь просятся художественные фильмы… Вот даже история жизни Баранова, человека, который отвечал за колоссальную территорию, богатую золотом, пушниной, через которого шли огромные денежные потоки. А когда он умер, у него в кошельке нашли всего несколько рублей…

- Да вообще ничего не нашли. Не оказалось у него личных сбережений. И похоронили человека, извините меня, в океане. Как-то очень несправедлива история по отношению к Александру Андреевичу.

- Особенно когда на Аляске снесли памятник ему!

- Ну не снесли, а переместили под крышу в другое место... К сожалению, есть люди, которые воюют с памятниками. Но нормальных людей гораздо больше! Иначе почему до сих пор очень много российского на Аляске сохранилось?

- Например?

- Вот когда эскимосы, алеуты празднуют святки и думают, что это их родной праздник. Или когда эскимос бьет в грудь и говорит: горжусь, что в моих жилах течет русская кровь. Вот эти вещи не должны уйти. Но для этого надо нам самим знать и помнить историю Русской Америки. И, конечно, ее русских героев.

Понадеялись на русский «Авось»

- Ну один из героев, которого помнят, - граф Резанов из «Юноны и Авось»... Вы же эту историю тоже изучали?

- Вот не хочу сейчас упоминать известную романтическую историю между командором Резановым и Кончитой, дочерью губернатора испанского в штате Калифорния. Там много загадок все-таки. Нас интересовал другой вопрос. Нас интересовала все-таки история этих парусников. «Юнона» и «Авось» - российские суда, принадлежавшие Российско-американской компании, которые возили меха с Аляски на российский Дальний Восток. А капитанами там были потрясающие российские офицеры Николай Хвостов и Гавриил Давыдов. Талантливые ребята, реальные патриоты своей страны, которые имели боевой опыт.

Михаил Малахов не только всемирно известный полярник, но и исследователь Русской Америки. Фото: Личный архив

Где однажды поднят русский флаг...

- Так чем же они запомнились?

- Как чем? Вы, кстати, знаете, что Давыдов и Хвостов совершили географическое открытие и увеличили размер Российской империи?

- Как это?

- Они не только выполнили приказ Резанова и дошли до Сахалина и Курил. Хвостов и Давыдов проявили инициативу: впервые подняли там русский флаг, объявив эти земли российскими владениями. И я считаю, это гораздо более серьезное достижение, чем то ли правдивая, то ли придуманная история женитьбы командора Резанова и юной испанки, которая прождала его всю жизнь.

Хвостов и Давыдов, можно сказать, спасли целую нацию - айнов, местных жителей, которых притесняли японские контрабандисты. Ведь раз Россия претендует на эти земли, то, значит, те, кто живет здесь, - наши подданные.

- В общем, ребята вернулись героями?

- Отнюдь. Этих людей в Охотске арестовывают и сажают в тюрьму за самодеятельность. Но поскольку ребята отчаянные, они совершают побег, сами добираются в тяжелейших условиях, с массой приключений до Якутска, где их ждет депеша явиться срочно к царю.

- Их реабилитируют?

- Царь, понимая, что эти ребята действовали из чисто патриотических и государственных интересов, прощает, конечно...

- ...и награждает?

- Ну если отправку на шведскую войну можно считать наградой... Они возвращаются героями, но так глупо гибнут в Петербурге - тонут зимой в Неве: решили перебраться на другой берег после бурного празднования окончания своих приключений...

В прошлом году мы совершили экспедицию, вдохновленные этой историей, и на Сахалин, и на Курилы, посетили места, куда в свое время приставали суда «Юнона» и «Авось». И названия кораблей, имена капитанов есть во многих географических названиях. Осталось и нам о героях вспомнить... Вот что угодно можно говорить, но когда есть гора Юнона, на которую каждый год местные жители совершают восхождение, когда мы проехали через деревню Давыдово и знаем, что есть аналогичная деревня Гаврилово...

- Удивительная история! По сути, это готовый фильм художественный!

- Есть такая задумка. Об этих героях должна знать вся Россия.