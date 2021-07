Это невероятно: 75-летняя Шер прогулялась в обтягивающих леггинсах, показав шикарную фигуру

В свои 75 лет Шер выглядит гораздо моложе. Фото: EAST NEWS

Еще пару десятков лет назад таблоиды шутили, что Шер нашла рецепт вечной молодости. И, похоже, это действительно так. В свои 75 лет певица выглядит гораздо моложе. На днях она прогулялась по Портофино в невероятном наряде, который оценили все местные модники. Шер прошлась по улицам итальянского курорта в обтягивающих леггинсах, продемонстрировавших ее длинные ноги и стройную талию. Образ дополнил короткий корсет цвета фуксии.

Шер высоко держит планку не только в подборе гардероба: она продолжает осваивать модные тенденции. Недавно певица завела TikTok и записывает видео для соцсети. Шер уже давно объявила о завершении карьеры и наслаждается заслуженным отдыхом. Но в те редкие моменты, когда она все же выходит в свет или выступает, поклонники певицы в очередной раз убеждаются: то ли она регулярно принимает эликсир молодости, то ли гены и пластика делают свое благотворное дело.

Шер – лидер среди голливудских звезд по количеству пластических операций. На ее счету не менее десятка хирургических вмешательств, довольно сильно преобразивших певицу. Ринопластика превратила нос Шер в настоящее произведение искусства, коррекция губ, подтяжка лица и блефаропластика помогли избавиться от морщин и дряблой кожи, липосакция оставила в прошлом жировые отложения, коррекция ягодиц сделала фигуру певицы гораздо более аппетитной. Поп-дива даже решилась на удаление пары ребер - и все для того, чтобы талия была более тонкой.

Певица всегда твердила, что конкуренция со стороны молодых исполнителей заставляет ее делать все, чтобы выглядеть моложе.

- Все говорят, что я боюсь постареть, - говорит певица. – Но правда в том, что если ты плохо выглядишь, в шоу-бизнесе не выжить. А стать ненужной для меня – самое страшное.

Папарацци сфотографировали артистку в ресторане во время ужина с друзьями. Фото: EAST NEWS

Настоящее имя Шер – Шерилин Саркисян, ее отец Джон (Карапет) Саркисян – выходец из Армении, работал дальнобойщиком. В шоу-бизнес юная Шерилин попала благодаря матери, актрисе Джорджии Холт. Шер стала широко известна после того, как в дуэте со своим мужем Сонни Боно исполнила песню «I Got You Babe» в 1965 году. Ее карьера получила новый виток в 1990, когда песня «It's In His Kiss» вновь вознесла ее к вершинам чартов. В 1998 году Шер опять попала на первые строчки хит-парадов с композицией «Believe». Еще большую популярность она завоевала после съемок в фильмах «Власть луны» и «Иствикские ведьмы». В 2010 году Шер появилась в фильме «Бурлеск», где она сыграла в дуэте с Кристиной Агилерой.

Несмотря на цветущий внешний вид, артистка все-таки страдает от возрастных болезней. Несколько лет назад она была на грани жизни и смерти. Ситуация была настолько серьезной, что Шер оформила завещание. После ее смерти многомиллионное состояние звезды достанется ее взрослым детям, сестре и другим близким людям. Ее сыновья Элайджа Блу Оллмен и Чез Боно также получат по дому. Особняк в Беверли-Хиллз перейдет по наследству к сестре Шер.

К слову, сын артистки Чез Боно когда-то был девочкой. В 2010 году дочь звезды Честити Боно сделала операцию по смене пола и стала мужчиной.