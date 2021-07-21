Без золотого унитаза могут и коллеги не понять

В Ставрополе прошла спецоперация по задержанию начальника ГИБДД Ставропольскому краю Алексея Сафонова Фото: Евгения СОКОРЕВА

Новейшая общественно-эстетическая дискуссия вокруг золотых унитазов и общего необаракко экс-начальника УГИБДД по Ставропольскому краю игнорирует, на мой взгляд, важнейший аспект. А именно - социальное окружение обвиняемого и социальное давление на него (пост навеян обсуждениями с земляками обвиняемого).

Предположим, что наш герой - в душе своей знаток и поклонник минимализма. Ну или хайтека. Или конструктивизма даже! И решает оформить свой особняк в полюбившемся ему стиле. Без золотых унитазов и т д, тоже дорого и богато - но в стиле «незаметная роскошь». И в один прекрасный момент с гордостью приглашает туда друзей и боевых соратников по ремеслу…

За кого его примут соратники, обнаружив себя в минималистичном особняке? Что подумают про товарища? Как станут к нему относиться? Продолжат ли привычный взаимообмен услугами? Будут ли дальше вместе охотиться, рыбачить и драть коз? Позовут ли на дружескую пьянку с продолжением? Пригласят ли на свадьбу или на торжественный обряд обрезания?

Думаю, репутация нашего героя в нашем случае будет сильно подмочена, прослывет он xеловеком странным, экзотичным, ненадежным или даже опасным. В общем - чужим и чуждым. А с такими у нас не церемонятся! Налаженный оборот коррупционных сдач-раздач тут же даст сбой. Не будет ему ни крыши, ни протекции, ни жизни вообще. Придётся, не дай Бог, учиться жить на одну зарплату:( тонко понимая все эти обстоятельства, офицер держал свои эстетические пристрастия глубоко внутри, наступая на горло песне, и с ясным сознанием необходимости пользовал давно уже ненавистный ему золотой унитаз.

Вот она, великая сила общественного мнения! Многими недалекими людьми недооцениваемая. Не ругайте гаишника - он делал, что должно. С волками - выл и жил по-волчьи. Лишь неумолимый рок сбил его с дороги к успеху. Жаль - ведь он столько ещё мог сделать!

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