Следователи рассказали, как собирал взятки "на золотой унитаз" начальник ГИБДД Ставрополья

Алексей Сафонов на акции "Улыбнись и пристегнись", 2014 г. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Следственном комитете России рассказали, как подчиненные собрали главе ГИБДД Ставропольского края полковнику Алексею Сафонову деньги на замок с позолоченными унитазами и отделкой в стиле Людовика четырнадцатого.

- На протяжении нескольких лет они за денежное вознаграждение изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушением административного законодательства на территории Ставропольского края. Сумма незаконного вознаграждения составила более 19 миллионов рублей, - сообщила KP.ru официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По некоторым данным, преступная группа с 2017 года заработала таким образом десятки миллионов рублей. Когда инспектора ГИБДД стали покупать на эти деньги себе элитные дома и BMW, они попали под надзор Главного управления собственной безопасности МВД и ФСБ России.

Напомним, полковник недавно поселился в каменном доме с обстановкой в стиле Людовика четырнадцатого. Следователи снимали дом полковника с квадрокоптера, который сначала завис над крышей дома, который может стоить более 100 миллионов рублей, а потом залетел внутрь и полетал по его комнатам, где снял позолоченные спальни и унитазы, личную сауну, спортивный зал и кинозал. Говорят, что у семьи полковника обнаружилось в Ставропольском крае пять таких замков.

Интерьеры особняка главы ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова. Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Интерьеры особняка главы ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова. Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Интерьеры особняка главы ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова. Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

- При координации Главного управления Генпрокуратуры России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере предусматривает штраф в стократную сумму взятки и срок от 8 до 15 лет колонии) по факту получения организованной группой под руководством начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю полковника полиции Алексея Сафонова взятки в особо крупном размере, - заявили в СК России.

Следователи провели по делу уже более 80 обысков, в рамках которых изъяты крупные суммы наличных денежных средств, дорогостоящие автомобили, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

Кроме Сафонова, из 35 задержанных по делу под арест собираются отправить шесть участников преступной группы.

Среди них бывший начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталий Мельчиков и четверо руководителей транспортных организаций.

Следователи и оперативники продолжают устанавливать причастных к вымогательству взяток. По данным следствия в группу Сафонова входили "иные участники из числа бывших и действующих сотрудников полиции и гражданских лиц".

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Настоящая мафия»: за что задержали все руководство ГИБДД Ставрополья

Причину задержания начальника ГИБДД Ставрополья назвали в полиции (подробнее)