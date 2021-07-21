Помогай с юмором: проект «ПОМОЩЬ» и торговая сеть «Перекрёсток» выпустили серию креативных роликов

Главные роли в серии юмористических роликов «Продуктовый сад» от креаторов «Red Pepper Film» и «другдруга» исполнили популярные российские деятели кино, театра и телевидения, музыканты, а также блогеры и спортсмены.

Медийные личности от лица различных продуктов подробно расскажут механику первого в мире мобильного приложения адресной и прозрачной помощи: пользователи могут выбрать нуждающихся пожилых людей поблизости и частично или полностью оплатить продуктовую корзину от «Перекрёстка». В личном кабинете будет представлен отчет в виде накладной и фото подопечного в момент получения продуктового набора.

Помимо покупки продуктов, любой желающий может присоединиться к флешмобу – для этого в своих социальных сетях необходимо опубликовать забавное видео в костюме какого-либо продукта под хэштегом #будьвпомощь. Самые смешные ролики попадут в аккаунт проекта. В акции приняли участие: Никита Кукушкин, Манижа, Варвара Шмыкова, Юрий Борисов, Ирина Горбачева, и другие.

Этим летом «Перекрёсток» стал генеральным партнером проекта «ПОМОЩЬ» в категории «продуктовый ритейлер». В течение года торговая сеть передаст на развитие проекта 40 миллионов рублей, которые пройдут несколькими траншами и будут прозрачно отражены в приложении с полной отчетностью. Первым результатом сотрудничества стала продуктовая корзина из более 30 позиций, которую получают подопечные проекта «ПОМОЩЬ» благодаря донатам от пользователей приложения. Наборы ежемесячно формируются из продуктов «Перекрёстка» и доставляются курьерской службой сети.