Минобороны опубликовало кадры российских ракетоносцев на фоне истребителей НАТО

Истребительное сопровождение Ту-160 обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Фото: Министерство обороны РФ

На кадрах фрагменты 7-часового полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 дальней авиации над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Они выполнили плановый полет в воздушном пространстве.

- На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии, - сообщает Минобороны России.

Но близко иностранные истребители к ракетоносцам не приближались, так как истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

В военном ведомстве отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

- Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, - подчеркнули в пресс-службе военного ведомства.