«Укатала Чернышева»: Татьяна Навка объяснила изможденный вид мужа Заворотнюк

В последнее время поклонников тревожит внешний вид 50-летнего Петра Чернышева. Фото: Инстаграм.

Уже два года актриса Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Ее муж Петр Чернышев преданно ухаживает за больной супругой. При этом фигурист много работает, он – главная звезда ледовых шоу продюсерского центра Татьяны Навки. Вместе с олимпийской чемпионкой он выходил на лед в музыкальных спектаклях «Руслан и Людмила», «Спящая красавица», «Аленький цветочек». В последнее время поклонников тревожит внешний вид 50-летнего спортсмена: многие считают, что он сильно похудел и выглядит слишком осунувшимся и изможденным. Фанаты переживают, что болезнь жены и чрезмерные физические нагрузки на работе подкосили Чернышева. Татьяна Навка вступилась за коллегу и объяснила, почему он порой выглядит усталым.

По словам фигуристки, Петр – настоящий профессионал, отдающий работе всего себя.

- Петр Чернышев и правда незаменим. Он и хореограф, и наставник, и мой верный помощник. Я периодически вижу в СМИ статьи с заголовками: «Навка укатала Чернышева» или «Петр очень устал». При этом никто не запрашивает комментариев у него самого. Конечно, обывателю сложно представить, как это — на протяжении нескольких месяцев каждый день выступать, - рассказала Татьяна Навка в интервью «Телепрограмме». - Но не стоит забывать, что мы говорим о многократном победителе чемпионата четырех континентов и других престижных турниров. Петр — опытнейший фигурист, который на протяжении многих лет участвовал в ледовых шоу и телевизионных программах. Это все проекты, требующие большой физической и эмоциональной отдачи, но это осознанный путь талантливого фигуриста.

Татьяна Навка вступилась за коллегу и объяснила, почему он порой выглядит слишком усталым. Фото: Инстаграм.

До сих пор Петр не давал комментариев о болезни жены. По слухам, год назад, в 2019-м году Анастасия находилась в тяжелом состоянии. Близкие артистки не делятся информацией о ее здоровье, однако известно, что Анастасия борется со злокачественной опухолью мозга – глиобластомой. Актриса прошла через операцию и химиотерапию. Врачам удалось совершить чудо: болезнь отступила, и сейчас звезда «Моей прекрасной няни» находится в стадии ремиссии.

В ближайшие месяцы Петр будет меньше времени проводить с больной женой – впереди у него много гастролей. Чернышев работает на износ, поскольку ему приходится оплачивать счета за лечение, включая постоянную сиделку, массаж, лечебную физкультуру с личным тренером и занятия в бассейне для супруги. Семье очень помогают друзья, в том числе Татьяна Навка, перечислявшая часть доходов от ледовых шоу в фонд лечения Анастасии Заворотнюк и других женщин, борющихся с онкологией. Анастасию поддерживают муж, дочь Анна и сын Майкл. У супругов есть младшая дочь Мила, которой в октябре прошлого года исполнилось два года. О ней заботится мама Анастасии Валентина Борисовна.