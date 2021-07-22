Россия и Казахстан существенно расширили авиапромышленное сотрудничество

Фото: пресс-служба посольства Казахстана в России

Россия будет наращивать взаимодействие с Казахстаном в области авиастроения, об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на открытии 15-го авиасалона МАКС. Международный авиакосмический салон является выставкой авиационной и космической техники, на нём представлены достижения научных отраслей, связанных с авиастроением и космонавтикой, МАКС проводится раз в два года в подмосковном городе Жуковский и входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов. Делегацию Казахстана на авиасалоне возглавляет министр индустрии и инфраструктурного развития республики Бейбут Атамкулов. В ходе работы форума проводятся встречи с руководством и специалистами российских профильных ведомств, предприятий авиакосмической и оборонной отрасли, по итогам некоторых встреч уже подписаны соглашения. Их результатом, в частности, станет производство в Казахстане лёгких многоцелевых самолётов «Байкал», сборка автоматов Калашникова, а также выпуск комплектующих деталей для авиационной техники.

Казахстан – партнёр, сосед и союзник

«Особо отмечу, что в качестве страны-партнёра России на нынешнем авиасалоне выступает наш сосед и союзник – Республика Казахстан. Мы намерены наращивать взаимодействие с казахстанскими коллегами и другими участниками Евразийского экономического союза в такой высокотехнологичной отрасли, как авиастроение, – сказал Владимир Путин. – Наши предприятия уже реализуют ряд перспективных проектов, так в Казахстане собираются вертолёты семейства «Ми». По линии Роскосмоса продвигается совместный проект «Байтерек», его цель – создание организационно-технической структуры для выведения космических аппаратов с легендарного космодрома Байконур с помощью экологически чистых ракетоносителей».

Президент подчеркнул, что Россия открыта для сотрудничества в области авиации и космонавтики со всеми заинтересованными странами. «Повышение безопасности полётов, сокращение негативного влияния авиации на окружающую среду, изучение внеземного пространства – вот сферы, в которых учёные, конструкторы и другие специалисты разных стран должны объединяться для достижения новых прорывных результатов», – заключил Путин.

«Мы готовы заключить более ста соглашений и меморандумов с зарубежными партнёрами»

Несмотря на связанные с пандемией ограничения, в нынешнем году в российском авиасалоне участвуют делегации более 40 государств, представляющих свои продукты и технологии, открыта ярмарка новейшей авиатехники ведущих стран мира. Салон МАКС собрал более 140 тысяч специалистов, а также более 570 тысяч участников и гостей.

В казахстанском павильоне представлены продукты и научные разработки ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса республики Казахстан.

Среди них – АО «НК «Казахстан Инжиниринг», специализирующееся на производстве авиационной техники и комплектующих, кокшетауский завод АО «Тыныс», чья продукция экспортируется в Россию и страны СНГ. ТОО «Еврокоптер Казахстан Инжиниринг» демонстрирует макет производимого вертолёта Н-145, а также оборудования для обучения лётного и технического состава. Ерейментауский АО «811 Авторемонтный завод» представляет имитатор воздушной цели на базе беспилотного летательного аппарата и разведывательный дрон. ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» знакомит специалистов с разработкой по ремонту и техническому обслуживанию самолётов. А казахстанско-турецкая компания ТОО «Казахстан Aselsan инжиниринг» представляет макет кабины, оборудованной современной электронной системой – авионикой – для пассажирского самолёта. Один из крупнейших казахстанских заводов АО «Авиаремонтный завод №405» представляет макеты собираемых, ремонтируемых и обслуживаемых вертолётов.

Фото: пресс-служба посольства Казахстана в России

В казахстанском павильоне выставки представлена информация о проводимых работах по ремонту и техническому обслуживанию самолётов. Как отметил управляющий директор АО «НК «Казахстан Инжиниринг» Санияр Айтекенов, казахстанская сторона, являясь соорганизатором выставки, обеспечила участие более 20 отечественных авиапромышленных предприятий на площадке авиасалона. Стратегическая задача состоит в развитии собственного производства и локализации внутри страны, а также в продвижении отечественных разработок на внешние рынки. «В течение пяти дней работы мы готовы заключить более ста соглашений и меморандумов с зарубежными партнёрами», – сказал управляющий директор в первый день работы авиакосмического салона.

Санияр Айтекенов признаёт, что пандемия коронавируса внесла неизбежные коррективы в экономическую жизнь республики. Однако именно она стимулировала рост производства продукции компании. «Мы видим, что локализация у нас растёт. Мы сами производим запасные части для всех производителей российской техники, которая собирается у нас, а также иностранной авиационной техники. Наша страна постепенно становится конкурентным игроком в сфере авиации, и мы стараемся сотрудничать с производителями со всего мира», – сказал казахстанский промышленник.

На смену «кукурузнику» идёт современный российско-казахстанский «Байкал»

Одним из важных соглашений, подписанных на авиасалоне производителями России и Казахстана, стал договор между Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) и компанией «Казахстанская авиационная индустрия» (КАИ) о разработке и строительстве лёгкого многоцелевого самолёта (ЛМС) «Байкал». Пресс-служба АО НК «Казахстан Инжиниринг» называет этот контракт «знаковым событием для авиационной промышленности Республики Казахстан».

Программой проекта предусмотрено ежегодное производство 30-50 самолётов начиная с 2024 года. Казахстанское предприятие получит право на лицензионное производство самолётов «Байкал» на экспорт в Восточную Европу и Африку.

«Подписание данного соглашения в первую очередь является шагом, демонстрирующим намерение Казахстана совместно с Российской Федерацией развивать авиационную отрасль в Казахстане», – сказал генеральный директор АО «Казахстанская авиационная индустрия» Данияр Амангильдин. Он отметил, что сегодня в республике эксплуатируется 324 самолёта Ан-2, и «это количество может быть маркером того количества, которое Казахстан будет приобретать».

«Мы оцениваем рынок до конца 2030 года не менее чем в 500 самолетов – пессимистичный прогноз, а оптимистичный прогноз – 600-650. Исходя из этого мы спланировали нашу производственную программу, мы на Уральском заводе гражданской авиации будем выпускать по 50 самолетов в год», – заявил генеральный директор предприятия-разработчика нового самолёта УЗГА Вадим Бадеха.

Фото: пресс-служба посольства Казахстана в России

Общий объём инвестиций в проект со стороны Казахстана составит 1 млрд руб. «Это стратегическое соглашение создаст условия для продвижения лёгкого многоцелевого самолёта «Байкал» за пределами РФ, а Казахстану даст возможность развивать авиастроение и стать участником цепочки кооперации в авиапромышленности», – говорится в сообщении пресс-службы УЗГА. Компания из Казахстана получит доступ ко всей конструкторской документации и станет изготовителем некоторых агрегатов для «Байкала».

Разработчиком «Байкала», который должен заменить советские «кукурузники», является компания «Байкал инжиниринг», дочерняя структура УЗГА. Воздушное судно будет оснащено российским двигателем ВК-800. Этот самолёт создаётся для повышения транспортной доступности удалённых регионов России и Казахстана и для развития местных воздушных линий. Первый полёт самолёта состоится в нынешнем году.

На церемонии подписания соглашения присутствовали заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров и министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Бейбут Атамкулов. Министр индустрии Казахстана подчеркнул, что специалистами казахстанской авиационной промышленности будет выполнена часть научно-исследовательских работ, необходимых для совместного проекта. Он отметил, что современная казахстанская авиаиндустрия включает в себя сектор обслуживания военных воздушных судов.

«Несомненно, те компетенции и навыки, которые приобретены на этой «площадке», можно будет реализовать в совместном проекте «Байкал», – считает министр. – Сегодня мы возлагаем серьёзные надежды на рынок именно этого типа самолётов для народного хозяйства, в первую очередь для региональных маршрутов, для его использования Министерством по чрезвычайным ситуациям и в сельском хозяйстве. Думаю, что взаимодействие между Уральском и Нур-Султаном в будущем принесёт очень хорошие результаты».

В свою очередь замглавы Минпромторга России Олег Бочаров считает, что «Байкал» должен быть «надёжен, доступен и дёшев», оснащён современной системой парашютного спасения, а двигатель ВК-800 должен обладать электрической силовой установкой, что поможет «Байкалу» стать «самым безопасным самолётом». «Техник самолёта и пилот самолёта должен быть одним и тем же лицом, он должен возить с собой техническую аптеку и современную цифровую программу, которая позволит подготавливать самолёт к полёту в полевых условиях, чего ещё не было реализовано в авиационной промышленности. А главное – мы рассчитываем, что с 2025 года это будет первый роботизированный комплекс», – сказал Олег Бочаров.

Подписание контракта состоялось в буквальном смысле под крылом самолёта «Байкал» в казахстанском павильоне авиасалона.

От пылезащитных устройств до автоматов Калашникова и приборов радиосвязи

В рамках проведения авиасалона МАКС-2021 состоялось также подписание меморандума о сотрудничестве между международной корпорацией Pall Corporation, АО «Авиаремонтный завод №405» – казахстанской компанией, лидирующей в Центральной Азии, и АО «Тыныс». Цель контракта – локализация производства пылезащитного устройства «ПАЛЛ» для вертолётов семейства «Ми» в Казахстан. Локализация будет осуществляться на мощностях компании «Тыныса», для этого Pall Corporation передаст казахстанской компании схемы технологических процессов и оборудование для сборки и обслуживания пылезащитных устройств.

Их основным заказчиком выступает АО «АРЗ №405», осуществляющее производство и ремонт вертолётов Ми-8/17 для таких государственных организаций Республики Казахстан как Нацгвардия, КазАвиаСпас и др.

На мощностях завода «Тыныс» будет также производиться современное стрелковое оружие. На площадке салона МАКС-2021 подписан договор о создании в Казахстане лицензионного сборочного производства автоматов Калашникова, оператором проекта выступает компания АО «НК «Казахстан инжиниринг».

«Сотрудничество в сфере совместного производства современного стрелкового оружия типа АК-12 и АК-15 стартует уже в августе текущего года, – говорится в сообщении Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. – Кроме того, подписано трёхстороннее соглашение между АО «Завод им. Кирова», российским заводом «Прима» и АО «405 Авиаремонтный завод» по локализации изготовления радиосвязного оборудования авиационной техники в Казахстане».

Авиасалон МАКС-2021 продлится до 25 июля.