Лимонад со вкусом ламбады

Бразильский лимонад. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Ну все, ребята, теперь нам никакая жара не страшна, сейчас я расскажу вам рецепт бразильского лимонада. Правда, вычитал я его на англоязычных сайтах, так что не знаю, насколько этот лимонад и в самом деле исконно бразильский, но не это главное, а то, что жажду он утоляет отлично.

Берем два лайма и разрезаем на 8 частей каждый (предварительно удалив кончики ножом), закладываем в чашу блендера, туда же 100 г сахара, 3 чайные ложки сгущенки, 3 стакана воды, несколько кубиков льда. Включаем на пульсирующий режим. Потом полученную смесь продавливаем через мелкое сито, чтобы избавиться от остатков кожуры лайма. Разливаем по бокалам (можно добавить еще льда) и пьем.

По ходу дела возникают два вопроса:

Сахар, да еще и сгущенка - не слишком ли сладко? Представьте себе, не слишком, хотя количество сахара при желании можно и сократить. А вот на сгущенке лучше не экономить, она в сочетании с лаймом очень классно работает.

Вопрос номер два: а не лучше ли предварительно очистить лаймы, тогда и сито не понадобится?

Нет, не лучше: именно в кожуре и есть та самая горьковатая кислинка, которая убирает из вкуса лимонада излишнюю сладость.

Путем экспериментов сделаны два открытия:

1. Вместо обычной воды - газировка.

2. Вместо классической сгущенки - сгущенка кокосовая, от этого вкус лимонада становится совсем уж тропическим.

Мята сценарием не предусмотрена, но положить веточку чисто для декора будет нелишне.

Включаем ламбаду, начинаем ритмично двигать бедрами (но не усердствуем, жарко же), пьем лимонад, радуемся жизни.