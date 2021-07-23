Накачанный пресс Лопыревой и декольте Дайнеки: Звезды пришли на премьеру сериала «Плохой доктор»

Виктория пришла на премьеру с мужем Игорем Булатовым. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном театре Crave 22 июля прошел премьерный показ многосерийного триллера «Плохой доктор» с участием Джошуа Джексона, Алека Болдуина и Кристиана Слейтера. В июне премьера первого сезона сериала прошла в США в рамках фестиваля Tribeca Film Festival. И вот теперь одна из самых ожидаемых сериальных новинок добралась до России. Первыми зрителями «Плохого доктора» стали российские знаменитостей, оценившие работу голливудских звезд. На премьере появились актрисы Ирина Апексимова, Настасья Самбурская, Алика Смехова, модель Виктория Лопырева, певица Виктория Дайнеко и многие другие.

"Мисс Россия" выбрала для похода в кинотеатр брючный костюм Tom Ford. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Виктория Лопырева пришла не одна – в этот вечер ее сопровождал муж Игорь Булатов. Супруги нечасто появляются вместе на публике. Осенью прошлого года бизнесмена избрали премьер-министром Республики Коми. Многие тогда предрекали, что Виктория вслед за Игорем отправится в Сыктывкар. Однако модель была вынуждена отказаться от переезда в Коми из-за работы: у нее много проектов в Москве и в Арабских Эмиратах. Виктория – телеведущая и посол ФИФА, она часто участвует в фотосессиях и организовывает разные мероприятия. Так что пока ее супруг в Сыктывкаре руководит республикой, Виктории приходится жить то в Дубаи, то в российской столице. Лопырева и Булатов стараются увидеться при любой возможности и проводят вместе выходные и праздники.

Виктория похвасталась накачанным прессом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На премьеру 37-летняя «Мисс Россия» пришла в черном брючном костюме Tom Ford, позволившем ей похвастаться накачанным прессом. Образ дополнили модные шлепанцы от Alexander Wang и крошечная сумочка от Chanel. На безымянном пальце Виктории сверкало кольцо с огромным бриллиантом – видимо, подаренное мужем-бизнесменом на помолвку.

На пальце модели красовалось кольцо с огромным бриллиантом - видимо, подарок мужа на свадьбу. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Напомним, до того, как занять должность председателя Правительства Коми, Игорь Булатов работал в одной из крупнейших строительных компаний России «Ташир», а затем трудился вице-президентом в строительно-инвестиционном холдинге «ГРМ Групп».

Супруги продемонстрировали полную гармонию в отношениях. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лопырева и Булатов поженились в декабре 2019 года в Грибоедовском загсе Москвы. За несколько месяцев до свадьбы, в феврале 2019 года Виктория родила от Булатова сына, которого назвали Марком-Лионелем. Малыш получил имя в честь форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Игорь живет в Сыктывкаре, а Виктория - в Дубаи и в Москве, так что супруги успевают очень соскучиться друг по другу. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Еще одной стильной гостьей показа стала Виктория Дайнеко. 34-летняя певица впорхнула в кинотеатр в умопомрачительной белой блузке с декольте до самой талии и в черной юбке. С недавних пор Виктория решила попробовать свои силы не только в шоу-бизнесе, но и в политике: она будет участвовать в выборах в Госдуму. Певица собирается баллотироваться от экологической партии «Зеленая альтернатива».

Виктория Дайнеко выбрала наряд с глубоким декольте. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Виктория, как обычно, была одна. После развода с музыкантом Дмитрием Клейманом она тщательно скрывает свою личную жизнь. На днях Дайнеко выложила в Инстаграм свой снимок в свадебном платье, чем немало заинтриговала подписчиков. Однако не исключено, что она просто участвовала в очередной фотосессии, поэтому и примерила подвенечный наряд.

Певица собирается баллотироваться в Госдуму. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сразу после оффлайн-показа премьера «Плохого доктора» стартовала 22 июля в онлайн-кинотеатре ViP Play. На телеканале ViP Serial она намечена на 2 августа 2021 года. Состоящий из восьми эпизодов первый сезон сериала основан на реальной истории Кристофера Данча, хирурга-социопата из Далласа (штат Техас) по прозвищу Плохой доктор. При проведении операций он намеренно покалечил более трёх десятков пациентов, некоторые из которых в результате скончались.

Настасья Самбурская. Фото: Борис КУДРЯВОВ