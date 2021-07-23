«Зияющая пустота»: Светлана Бондарчук призналась, что чувствовала себя одинокой все годы брака с режиссером

Светлана всегда тепло отзывалась о бывшем муже. Однако сейчас неожиданно призналась, что в браке с ним она ощущала себя одинокой. Фото: Инстаграм.

Светлана и Федор Бондарчук познакомились еще студентами и были вместе долгие годы. Со стороны казалось, что в их семье все безоблачно. Однако в 2016 году супруги неожиданно объявили о разводе. Они остались в теплых отношениях, несмотря на то, что Федор довольно быстро нашел новую любовь – молодую актрису Паулину Андрееву. Светлана всегда тепло отзывалась о бывшем муже. Но сейчас неожиданно призналась, что в браке с ним она ощущала себя одинокой.

- Я даже ощущала одиночество, когда не была одинока. Ты можешь быть внутри, в семье, и быть одинокой, - рассказала 52-летняя Светлана в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

Экс-супруга режиссера подчеркнула, что брак налагает на партнеров определенную ответственность. Он предполагает постоянную работу и борьбу за семью, «пока есть, за что бороться».

- А если уже понимаешь, что это зияющая пустота, тогда надо найти силы, смелость, любовь к себе и тому человеку, с которым ты расходишься, чтобы отпустить друг друга, - подвела итог Бондарчук.

Со своей первой женой, моделью Светланой Федор Бондарчук прожил вместе 25 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После развода Светлана тоже недолго тосковала. Сначала она нашла утешение в объятиях светского фотографа Сергея Табунова, а затем влюбилась во владельца дизайнерского агентства Сергея Харченко.

- В тот день, когда я сказала: «Ну все начинаю тусить. Наконец-то я попробую побыть одна», - я встретила Сергея. Наверное, мне вообще не надо быть одной, - пошутила Светлана.

С фотографом Сергеем Табуновым Светлана начала встречаться в 2017 году, сразу после развода с Федором Бондарчуком. Они познакомились в компании общих друзей. Табунов был на 12 лет младше возлюбленной, однако это не мешало им выглядеть вполне гармоничной парой. В 2018 году Табунов вышел вместе с Бондарчук на красную дорожку «Кинотавра». Они вместе веселились на тусовках и ездили на экзотические курорты. Однако через год отношений Светлана рассталась с Табуновым и начала встречаться со своим нынешним мужем Сергеем Харченко. Они расписались в Грибоедовском загсе Москвы 15 августа 2020 года.

К слову, сестра Федора режиссер Наталья Бондарчук считает, что нынешняя жена подходит ему гораздо больше. По словам Натальи Сергеевны, она всегда готова принять любой выбор брата и прекрасно относится как к Светлане, так и к Паулине. Она всегда считала первый брак брата счастливым. Но в последние годы отношения между Федором и Светланой испортились.

- В последние годы у них все было непросто. Света не понимала его сложную нервную организацию. Любила, но не понимала, - рассказала 70-летняя Наталья Сергеевна в одном из интервью.

В сентябре 2019 года режиссер Федор Бондарчук сыграл свадьбу с актрисой Паулиной Андреевой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Зато новая избранница Бондарчука — актриса, увлеченная театром и живущая сценой — поняла тонкую душу режиссера как никто другой.

- Паулина, видимо, прирожденный психолог. С ней брат стал как новенький, - считает Наталья Бондарчук.