Полицейский спас раненого с помощью скотча и пакета чипсов

Когда скорая помощь прибыла на место, врачи избавились от импровизированной повязки и доставили раненого в больницу. Как позднее заявил лечащий врач, смекалка Кеннеди спасла жизнь пострадавшему парню.

Офицер полиции Нью-Йорка Рональд Кеннеди даже не предполагал, чем закончится его очередное дежурство. Тем более, вечер не предвещал ничего хорошего: вместе с напарником его вызвали в Гарлем. Это, мягко говоря, не самый фешенебельный район Большого яблока, там полно афроамериканцев и зашкаливающий уровень преступности. Вот и сейчас дежурный сообщил полицейским, что кто-то пырнул парня ножом.

Когда Кенеди приехал по вызову, раненый сидел, покачиваясь, на бордюре. Кровавая рана на белой майке зияла в районе ребер. Полицейский сразу все понял - задето легкое.

- Эй, принеси мне пакет картофельных чипсов немедленно, - скомандовал офицер.

Случайный свидетель бросился по просьбе правоохранителя в близлежащий магазин и вернулся с пакетом чипсов.

Прохожие помогли офицеру уложить пострадавшего на землю. После этого он сложил пакет и с помощью скотча приклеил его к ране, чтобы закрыть рану и замедлить кровотечение.

- Он попал мне в легкое, - прохрипел раненый парень.

- Знаю, знаю, - ответил Кеннеди, вытряхивая чипсы из пакета. - Просто расслабься.

Прохожие помогли офицеру уложить пострадавшего на землю. После этого он сложил пакет и с помощью скотча приклеил его к ране, чтобы закрыть рану и замедлить кровотечение.

Когда скорая помощь прибыла на место, врачи избавились от импровизированной повязки и доставили раненого в больницу. Как позднее заявил лечащий врач, смекалка Кеннеди спасла жизнь пострадавшему парню.