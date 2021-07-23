Эксперт о совещании Путина с правительством: президент держит руку на пульсе и слышит избирателя

Президент держит руку на пульсе и лично следит за решением самых главных проблем в стране. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент держит руку на пульсе и лично следит за решением самых главных проблем в стране. Такое мнение высказал «Комсомолке» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, комментируя итоги совещания президента с правительством.

Напомним, на еженедельном совещании с правительством в минувшую среду президент затронул ряд самых актуальных тем. Среди них - борьба с коронавирусом, рост цен на продукты, лесные пожары, выплаты на детей школьного возраста.

- Наша основная задача сейчас – это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии, – заявил Владимир Путин, но при этом отметил, что ничего навязывать людям нельзя. По словам президента, необходимо «подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации».

- Часто в большинстве своем люди понимают – прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких, – отметил президент.

- Можно ли говорить о том, что президент, будучи сам сторонником вакцинации (мы знаем, что он сделал себе прививку от коронавируса) при этом прислушивается к мнению своих оппонентов? - интересуюсь я у Евгения Минченко.

- Президент слышит избирателя. За последнее время мы просмотрели много социологических исследований, в которых оценивалось отношение избирателя к проблематике коронавируса. Могу сказать, что очень жесткая оппозиция относительно обязательности вакцинирования, очень много недовольных. И в данном случае мы видим, что президент остро чувствует настроение своих избирателей и поэтому говорит, что не должно быть никакого принуждения, - отмечает эксперт.

Еще одна острая тема - рост цен на продукты первой необходимости и так называемый «борщевой набор».

На еженедельном совещании с правительством в минувшую среду президент затронул ряд самых актуальных тем. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере, – обратился президент к членам кабмина.

Напомним, в ходе «Прямой линии» Владимира Путина спросили о ценах на морковь, которая оказалась в России дороже эквадорских бананов. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, правительство ежедневно следит за ценами в рознице и принимает меры. Во время совещания Путин поддержал предложение «Единой России» и правительства дать прямой доступ сельскохозяйственным производителям на ярмарки и рынки. Также президент поручил руководителям регионов взять под контроль вопрос увеличения количества ярмарок в самых удобных для сбыта местах.

- Рост цен на продукты, как, кстати, и рост цен на стройматериалы очень волнует людей. Это серьезная проблема, которой нужно заниматься. Правительство уже этим занимается. К тому же скоро начнется сезонное снижение цен на овощи, думаю в ближайшие несколько недель цены на морковь и картофель начнут снижаться, - считает Евгений Минченко.

Еще одно решение касается передачи контроля за лесами в малонаселенных регионах на федеральный уровень.

- Я просил бы правительство подумать на этот счет и сделать свои предложения. С коллегами проработайте и доложите мне, – поручил президент премьеру Михаилу Мишустину.

- Путин демонстрирует, что держит руку на пульсе, что все ключевые вопросы, которые волнуют избирателей, волнуют и президента. Он лично следит за самыми важными проблемами и спрашивает с правительства. Очень важно, что президент - это не некий Демиург, который предложил правительство, его утвердила Госдума и они работают. Нет, президент постоянно контролирует ситуацию, - замечает Евгений Минченко.

- Но, говоря о Владимире Путине, не удивительно, что он в курсе проблем страны, мы другого за ним и не помним.

- У нас в последнее время правительство очень усилилось. Произошла реформа федеральных органов исполнительной власти, реформа аппарата правительства, реформа институтов развития. Более того, буквально на этой неделе закрепили ответственность за федеральные округа за вице-премьерами. Но при этом президент очень четко продолжает отслеживать всю текущую повестку. То есть, если даже кому-то делегируют дополнительные полномочия, это не значит, что президент отстранился от решения проблем, хотя, казалось бы, мог это сделать.