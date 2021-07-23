Популярные лидеры мнений отправились на поиски аутентичного удовольствия в глэмпинг-тур с Магнатом

Миссия бренда вдохновляет на поиски своего собственного, аутентичного удовольствия; за ним отправились лидеры мнений в рамках последнего блог-тура #ТвоиПравилаУдовольствия. Среди гостей — телеведущая Ассоль с семьёй, гимнастка и владелица сети фитнес студий Самира Мустафаева, блогер и гедонист Серёжа Сухов, it-girl Даша Камалова и другие популярные инфлюенсеры.

Цитата “я в моменте” стала шуточным лозунгом трёхдневного тура в один из глэмпингов в Подмосковье: гостей ждала насыщенная программа, в которой было место и физическим активностям и даже духовным практикам. Цель — максимальное раскрепощение и путешествие внутрь себя следом за собственным аутентичным удовольствием. Кундалини-йога, вейкбординг, мастер-класс по живописи и — главное событие поездки — приготовление изысканных десертов на основе уникального розового шоколада Руби. Его называют 4-м видом шоколада, и это одно из крупнейших кондитерских открытий за последние 80 лет. Руби обладает натуральным рубиновым цветом и природной фруктово-ягодной кислинкой, при этом не содержит красителей и фруктовых ароматизаторов. В новинке Магнат Руби вкус уникального шоколада дополняет сладость сливочного мороженого с растопленным внутрь белым шоколадом и малиновый соус с косточковыми нотами; в приготовлении десертов гости вдохновлялись этим сочетанием сладости и кислинки и использовали для украшения своих шедевров сублимированную малину, сладкий сырный крем, безе и, конечно, все виды шоколада — белый, молочный и руби.

Яркая новинка Магнат задала настроение всей поездки: пыльно-розовые, пудровые, рубиновые оттенки присутствовали в аксессуарах для занятий спортом и творчеством, а также бренд подарил своим гостям стильный мерч — панамы и поясные сумки в оттенке Руби, чтобы они смогли полностью погрузиться во вселенную удовольствий Магнат.

“Я работал в разных блог-турах, но Магнат — это точно не про работу. Очень чувствуется, когда партнёрство строится на дружбе, взаимной симпатии, общих интересах и, конечно, любви к продукту. Тогда это не “по брифу”, а от души. Очень приятно, что в этой поездке собрались те люди, которые это понимают — у нас действительно получилось открыться друг другу, удовольствию, себе”, — поделился своими впечатлениями от поездки Серёжа Сухов на заключительном ужине.

День без удовольствия прожит зря!