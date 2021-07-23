«Относительно правильная мера»: стоит ли Минэнерго запрещать экспорт бензина?

Вчера министр энергетики РФ Николай Шульгинов допустил введение запрета на экспорт бензина. Это может случиться уже на следующей неделе. Ключевой условие – если на следующей неделе биржевые цены на топливо останутся на нынешних рекордных уровнях. Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев считает, что эта мера на самом деле поможет снизить стоимость бензина на АЗС России.

«Как разовая акция возможное решение правительства о запрете экспорта – это относительно правильная мера. Это заставит все нефтяные компании сконцентрировать внимание на внутреннем рынке и обеспечить его насыщение топливом в достаточном объеме, потому что не может одна «Роснефть», которая более чем в два раза перевыполняет нормативы реализации топлива на бирже, отвечать за рынок всей страны», - пояснил эксперт.

Дмитрий Гусев привел цифры за последние полгода: «Сургутнефтегаз» поставляет на биржу всего 10% от производства бензина и 5% по дизелю (при действующем нормативе 11% и 7,5% соответственно). По нижней границе норматива идет и «Газпром нефть» (13% бензин и 8% дизель). Чуть лучше «Лукойл» и «Татнефть» (14% и 15% по бензинам соответственно), хотя по дизелю «Татнефть» не дотягивают даже до необходимого минимума – объем поставок у них всего 6% (у Лукойла - 8%).

По сути дела, проблему дефицит автомобильного топлива на внутреннем рынке России волнует лишь «Роснефть».

«По итогам полугодия у нее двукратное превышение нормативов: объем поставок на уровне 25% по бензинам и 15% по дизелю, - резюмировал Дмитрий Гусев. - Но если системно смотреть на вещи, то конечно, регулировать рынок вручную бесконечно нельзя. Тогда это уже совсем не рынок получается. А раз такая ситуация у нас складывается, значит надо менять подходы, разобраться уже наконец, раз и навсегда, с налогообложением».

Отметим, сегодня стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у нефтяных компаний сведения об объемах производства и продажи топлива с начала 2021 года для выявления факторов, которые влияют на колебания оптовых цен на нефтепродукты. Об этом журналистам сообщили в антимонопольном ведомстве.

«В рамках осуществления контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ведомство направило в нефтяные компании запросы о предоставлении сводных данных об объемах производства, реализации нефтепродуктов на внутренний рынок и на экспорт в период с 1 января по 23 июля текущего года», - отметили в службе.