Страны Евразийского союза и Организации исламского сотрудничества будут совместно укреплять продовольственную безопасность

Фото: пресс-служба посольства Казахстана в России

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Исламская организация по продовольственной безопасности (ИОПБ) подписали Меморандум о взаимопонимании. Под документом поставили подписи министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян и генеральный директор ИОПБ Ерлан Байдуалет. Меморандум определяет основные направления и конкретные шаги сотрудничества ЕЭК и ИОПБ в развитии сельского хозяйства и повышения продовольственной безопасности стран Организации Исламского Сотрудничества.

Обмен передовыми технологиями

Евразийская экономическая комиссия является постоянно действующим регулирующим органом Евразийского экономического союза. Основное назначение ЕЭК – разработка предложений по дальнейшему развитию интеграции. Комиссия имеет статус наднационального органа управления, в своей деятельности она руководствуется интересами стран-участниц в целом, не мотивируя свои решения интересами какого-либо из национальных правительств. Решения ЕЭК обязательны для исполнения на территории стран-участниц ЕАЭС.

Исламская организация по продовольственной безопасности была создана по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в рамках Организации Исламского Сотрудничества, штаб-квартира ИОПД находится в Нур-Султане. Первое заседание Генеральной Ассамблеи ИОПБ прошло в апреле 2016 года. К настоящему моменту устав альянса ратифицировали на своей территории 16 стран, 20 стран его подписали, ещё несколько десятков находятся на стадии вступления. Целями ИОПБ является обеспечение устойчивой продовольственной безопасности с помощью социально-экономического развития стран-участниц и системного продвижения целевых программ ИОПБ в сферах сельского хозяйства, аграрной науки и технологий, оказание в случае необходимости гуманитарной помощи, стимулирование взаимной торговли, в том числе продовольствием.

Фото: пресс-служба посольства Казахстана в России

Организация Исламского Сотрудничества объединяет 57 государств Азии, Ближнего Востока и Африки, ещё 5 стран, включая Россию, имеют статус наблюдателей. Это самая крупная и влиятельная межправительственная мусульманская организация мира, созданная в 1969 году для укрепления исламской солидарности в социальной, экономической и политической сферах.

Подписание меморандума между двумя влиятельными международными организациями состоялось в Москве. Подводя его итоги, министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян заявил: «Обеспечение продовольственной безопасности – это один из ключевых вопросов в национальных программах развития агропромышленного комплекса стран Евразийского экономического союза, поэтому в интеграционной повестке ему уделяется особое внимание. Сейчас взаимодействие ЕАЭС со странами-участницами Организации Исламского Сотрудничества осуществляется в двустороннем формате. Полагаю, что подписанный меморандум придаст импульс расширению границ международной площадки для обсуждения вопросов аграрной политики, обмена опытом и лучшими передовыми практиками и технологиями».

Министр подчеркнул, что взаимодействие его организации с ИОПБ позволит расширить необходимую информационную базу и возможность торгово-экономического сотрудничества стран ЕАЭС и стран исламского мира, используя накопленный опыт для более эффективного обеспечения продовольственной безопасности.

«Документ мы готовили достаточно долго, я очень рад, что сегодня мы наконец-то подписали этот меморандум. Надеюсь, что меморандум придаст импульс развитию отношений между странами ЕАЭС и Исламской организации по продовольственной безопасности в части обмена информацией, в части обмена аналитикой, обмена передовым опытом и технологиями в области продовольственной безопасности в целом. Известно, что в прошлом году во время пандемии проблема продовольственной безопасности стала очень острой, Евразийская экономическая комиссия уделяет большое внимание этому вопросу. Не случайно в стратегии развития ЕАЭС до 2025 года отдельным пунктом стоит вопрос об общих принципах и подходах к продовольственной безопасности ЕАЭС. В рамках реализации этого пункта стратегии, который утвердили президенты наших стран в декабре прошлого года, этот меморандум является «маленьким кирпичиком» фундамента, необходимого для того, чтобы развивать наше взаимодействие с исламским миром».

Артак Камалян напомнил, что организация, которую он представляет, уже подписала соглашение с Международной организацией по сахару (МОС), в ближайшее время будет подписан меморандум с Зерновым союзом (Международный совет по зерну (МСЗ) – межправительственная организация, призванная содействовать развитию и укреплению сотрудничества в области зерновых культур между странами-экспортёрами и импортёрами зерна – прим. ред.). «Подобного рода меморандумы дают нам площадку для того, чтобы мы с коллегами из других международных организаций могли обмениваться информацией, аналитикой, опытом. Это повышает уровень эффективности принимаемых нами решений в области продовольственной безопасности», – заключил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК.

Основа для долгосрочного сотрудничества

В свою очередь генеральный директор Исламской организации по продовольственной безопасности Ерлан Байдаулет сообщил, что партнёры – Евразийская экономическая комиссия вместе с экспертами стран ЕАЭС – сформировали общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности с учётом методов и опыта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Эта организация сегодня насчитывает около 200 государств-членов, её отделения открыты более чем в 130 странах, ноу-хау организации, помимо прочего, ставят целью рост обеспечения стран сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, минимизацию риска дефицита продовольственных товаров, импортозамещение ресурсов, используемых в аграрно-промышленном секторе.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный в Москве представителями ЕЭК и ИОПБ, также касается сотрудничества в области пищевой безопасности, создания единых торговых коридоров, важных не только для экспорта, но и для привлечения инвестиций, создания зон свободной торговли со странами, не входящими в ЕАЭС, в частности, с Египтом, Бангладеш. ИОПБ активно работает со странами Персидского залива.

Ещё одним важным направлением, по словам Ерлана Байдаулета, является система оптово-распределительных центров – «сильнейшего механизма стабилизации цен на продукты питания».

Генеральный директор ИОПД сообщил о том, что в ходе переговоров обсуждалось международное сотрудничество в формате business to business в области взаимодействия предприятий пищевой промышленности. Для этого в прошлом году была создана рабочая площадка в рамках основанного на английском праве Международного финансового центра «Астана».

Не менее важным является развитие транспортной логистики. Пандемия разрушила многие цепочки поставок товаров, в этой ситуации важно объединение крупных международных организаций, работающих в сфере интеграции. Это даст эффект на социально-экономическом уровне, позволит стабилизировать цены на пищевых рынках, расширить обмен аграрными технологиями, привлечь новые инвестиции и развивать взаимную торговлю.

«Данный меморандум закладывает основы для плодотворного и долгосрочного сотрудничества. Одним из основных направлений нашей совместной работы станет содействие устойчивому развитию сельского хозяйства и сбалансированному развитию производства и рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Для нас это очень важно. Мы также планируем сотрудничество в области так называемых в ЕАЭС чувствительных товаров (по определению ИОПБ – стратегических товаров). Я думаю, что это принесёт большой позитивный эффект, в том числе позволит стабилизировать вопросы цен на пищевых рынках, расширить обмен агро- и биотехнологиями», – заключил генеральный директор Исламской организации по продовольственной безопасности.