Шесть болезней от солнца: какие недуги обостряются при жаре

Соблюдать меры предосторожности и правила поведения в жару получается не всегда Фото: Иван МАКЕЕВ

После рекордно жаркой макушки лета нам дали несколько дней передышки, но на следующей неделе по прогнозам снова – в районе тридцати. Чего стоит особенно опасаться тем, у кого здоровье не богатырское, рассказала Екатерина Гергесова, кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U.

1. Сердечная недостаточность

Даже если вы никогда не жаловались на сердце, лето может заставить биться его быстрее и даже спровоцировать сердечную недостаточность. В целом люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями в жару оказывается в серьезной зоне риска.

Дело в потере жидкости – когда жарко, наш организм пытается отрегулировать свою температуру и изо всех сил потеет, что приводит к быстрой потере жидкости. Мы больше пьем, чтобы восполнить потерю жидкости. Однако для людей с сердечной недостаточностью или гипертонией это приводит к довольно значительным дополнительным нагрузкам на сердце.

2. Тромбозы

Потеря жидкости в жару вызывает сгущение крови и повышение ее свертываемости. А это уже нехорошо для пациентов с атеросклерозом – увеличивается риск тромбозов. Вот почему жара, особенно такая нетипичная для нашего региона, как в этом году, вызывает увеличение числа инсультов, инфарктов и гипертонических кризов.

3. Гипертония

Жара может спровоцировать гипертонический или гипотонический криз (когда резко повышается или понижается давление) даже у здоровых людей.

Но особому риску повергаются люди с гипертонией. Из-за жары у них могут расширяться сосуды, что приводит к снижению артериального давления. В итоге пациент с гипертонией видит, что давление упало, радуется и снижает дозировку препаратов, которые ему назначил врач. И в результате спустя несколько дней состояние ухудшается, вплоть до гипертонического криза...

Помните: любые изменения в дозировках и назначениях препаратов должен проводить врач-кардиолог.

Лучше всего проконсультироваться с лечащим врачом, который при необходимости направит на сдачу анализов. Например, АСТ, который помогает обнаружить повреждения сердечной мышцы, анализ на креатинкиназу-МВ - один из наиболее важных кардиомаркеров, миоглобин и т.д.

4. Бронхиальная астма

Однако в зоне риска не только сердечники – жара отрицательно влияет на дыхательную систему. Из-за повышенной температуры воздуха может вырасти частота дыхательных движений, от чего пострадают люди с хроническими заболеваниями легких.

Те, у кого выявлены бронхит, обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, могут жаловаться на плохое самочувствие. Такие люди могут буквально ощущать нехватку кислорода и задыхаться в жару.

Кроме того, растет число заболеваний ангиной и простудами из-за злоупотребления мороженным и холодными напитками, а также из-за чрезмерного использования кондиционеров.

5. Проблемы с кожей

Наконец солнце представляет опасность для кожи.

Во-первых, если находится под солнечными лучами без всякой защиты (например, не использовать кремы с СПФ-фильтром), то повышается шанс развития меланомы – рака кожи, который является одним из самых распространенных среди онкозаболеваний.

Во-вторых, избыток солнечного жара приводит к обезвоживанию кожи и повышенному образованию морщин.

В-третьих, можно вместо ровного загара получить некрасивые пигментные пятна по всему лицу и телу.

6. Заболевания почек

А еще при недостаточном питьевом режиме и общем перегревании кроме обезвоживания развивается гиперкалиемия (резко вырастает количество калия), возрастает гематокрит (объем красных кровяных клеток в крови). Это вызывает повышение нагрузки на сердечно-сосудистую, дыхательную и выделительную системы, поэтому в жару обостряются любые хронические заболевания – в том числе и почек. В особую группу риска входят дети и младенцы, пожилые люди, пациенты с избыточным весом и лица, принимающие некоторые лекарственные препараты (например, нейролептики, ингибиторы МАО).

ВАЖНО

5 признаков теплового удара

Меры предосторожности и правила поведения в жару врачи перечисляли неоднократно: носить легкую просторную одежду светлых тонов из натуральных тканей, больше пить, не выходить на улицу в пиковую температуру, носить шляпы или шарфы, использовать солнцезащитные крема, охлаждать помещение, исключить или ограничить употребление плотной белковой и жирной пищи, кофе, алкоголя, снизить физические нагрузки.

Однако соблюдать эти меры получается не всегда, особенно у тех, кто ездит на работу по утвержденному графику, или у тех, чья работа связана с поездками по городу. А длительное действие высокой температуры может привести к тепловому удару — это состояние, которое угрожает жизни и требует экстренной медицинской помощи.

Тепловой удар развивается из-за резкого нарушения терморегуляции, когда организм не справляются с теплоотдачей, и температура тела значительно повышается. При этом развивается функциональная недостаточность центральной нервной системы - полиорганная недостаточность.

Основные признаки:

1. Спутанность или отсутствие сознание,

2. Повышение температуры до 40 градусов и выше.

3. Тахикардия (учащенное сердцебиение, более 90 ударов в минуту),

4. Тахипное (учащенной поверхностное) дыхание.

5. Если пациент в сознании, то он может жаловаться на тошноту, слабость, головокружение, сухость во рту, головную боль.

При тепловом ударе, особенно, если пациент без сознания, необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи, в ожидании которой переместить пострадавшего в прохладное место, расстегнуть или ослабить тесную одежду, лучше максимально раздеть. На голову положить холодный компресс, тело охлаждать обтиранием влажной тканью. Если есть возможность и пострадавший в сознании — помочь принять прохладную ванну или душ.

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