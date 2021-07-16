Аномальное лето 2021: Кто виноват в рекордной жаре, неожиданных ливнях и лесных пожарах

Туристки из тёплых стран встретили в Москве привычную погоду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТЕПЛОВОЙ СТРЕСС

Москва две недели плавилась от 30-градусного зноя, и в выходные - снова +33.Будь у нас средиземноморский курорт, да хоть бы и черноморский, - не вопрос, отличная пляжная погода. Но для мегаполиса в средней полосе России - аномалия, не всегда приятная (в кого квартира или офис без кондиционера, поймут), а временами и опасная для здоровья.

Жарким был и июнь:

- Средняя температура на Европейской территории России, от Крыма до Мурманска и Архангельска, в июне 2021 года самая высокая за весь период наблюдений, то есть более чем за 130 лет, - подтверждает Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России. - Нынешнее лето очень нестандартное, очень необычное. В Москве уже в мае температура зашкаливала за 30 градусов, что бывает крайне редко. Первый месяц лета отметился рекордным зноем. Отныне самая высокая температура для июня в Москве +34,8 градуса. Предыдущий рекорд, на одну десятую градуса меньше, держался с 1901 года. Мне очень жалко, когда такие солидные, 120-летние рекорды-долгожители, крепкие старички, уходят в небытие. Не сомневаюсь, что в связи с потеплением климата рекорд 2021 года будет побит намного быстрее, не дотянет даже до 2030 года.

Жара на Красной площади. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В июле же мы переживаем период очень жаркой погоды - волну тепла. Под этим ласковым термином, введённым Всемирной организацией здравоохранения и Всемирной метеорологической организацией, подразумевают ситуацию, когда в летние месяцы температура выше нормы на 5 градусов и более, и продолжительность этого периода более 5 дней. В Москве сейчас температура выше нормы на 8 - 9 градусов. Такую ситуацию можно назвать тепловым стрессом, она очень опасна.

СЕВЕРНОЕ СОЛНЦЕ

- В Санкт-Петербурге тоже был установлен абсолютный рекорд по жаре для июня за всю историю метеонаблюдений, причём температура даже выше, чем в Москве, +35,4 градуса, - с удивлением констатирует Роман Вильфанд. - Почему так получается, что в более северных регионах жарче, чем в средней полосе? Дело в том, что в период, близкий к летнему солнцестоянию, световой день на севере длится дольше. При ясном небе солнечные лучи успевают сильнее прогреть воздух.

Вообще, рекордов на Европейской территории России огромное количество. В Калининграде, например, было под +35. Вода в Балтийском море уже в июне прогрелась до +23 градусов, а в Чёрном в то же самое время была всего +19…+20 градусов. Сейчас температура почти сравнялась: на Балтике по-прежнему +23, в Сочи и Крыму +24…+25, купальный сезон в разгаре. Но и в Москве-реке вода - как на Ангарском пляже, +25…+26 градусов.

К 30-градусному зною этим летом привыкли жители Архангельска и Пскова, Вологды и Новгорода… В первой половине июля температура выше +30 градусов стояла на 3/4 территории Европейской части России, уточняют синоптики центра «Фобос».

И не только у нас, кстати:

- Совершенное невероятная температура +34,3 градуса зафиксирована в Рованиеми, в финской Лапландии, у Полярного круга, - продолжает удивлять Роман Вильфанд. В Финляндии 27 дней подряд столики термометров вообще не опускались ниже +25 градусов. Для северной страны это небывало долгий период жаркой погоды.

Глобальное потепление климата обернулось в этом году засушливым и жарким летом в России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

АРКТИЧЕСКИЕ КУРОРТЫ - УЖЕ НЕ ШУТКА

Из Лапландии перенесёмся на другой край Арктики - на Чукотку. И там та же самая история! Совсем недавно, 14 июля, до +27,5 градуса прогрелся воздух на Чукотке, на мысе Биллингса. Это далеко за Полярным кругом, у 70-го градуса северной широты, среднегодовая температура в этих краях -12,5 градуса, и даже летом паковые льды не уходят далеко от побережья. А тут вдруг погодка как в Сочи! Ничего себе курорт на берегу Северного Ледовитого океана!

- Необычайно высокая температура наблюдается этим летом не только в Европейской, но и в азиатской части России, - подтверждает Роман Вильфанд. - В Верхоянске и Оймяконе жара достигала 30 градусов. Напомню, это Заполярье. В прошлом году, впрочем, было ещё жарче, +38 в Верхоянске, который считается полюсом холода. Такие часто повторяющиеся аномалии свидетельствуют о том, что происходит изменение климата. О глобальном потеплении судят не по отдельным экстремально жарким дням и рекордам, а именно по статистике: то, что раньше казалось невозможным, теперь случается все чаще.

И объяснение этому у климатологов есть:

- В связи с глобальным потеплением происходит изменение циркуляции атмосферы. Теплеет на Земном шаре неравномерно: на экваторе и в тропиках повышение температуры небольшое, а вот в умеренных и особенно в полярных регионах скорость потепления огромная. Разница в темпах потепления - в 5 - 6 раз между экваториальными районами и приполярными, - приводит аргументы научный руководитель Гидрометцентра России. - В результате вместо привычных, естественных путей перемещения воздушных масс, с запада на восток, все чаще происходит меридиональное перемещение - когда воздушные массы движутся с севера на юг и с юга на север. Что, в свою очередь, способствуют тому, что все чаще и чаще в умеренных и северных широтах летом устанавливается антициклональная погода. А именно блокирующие антициклоны - виновники волн жары, которых так много этим летом.

ЗАОКЕАНСКАЯ СКОВОРОДА

За океаном, в США и Канаде, аномалии даже похлеще, чем в нашем полушарии.

- В Северной Америке невероятная жара. На западном побережье Канады температура приблизилась к 50-градусной отметке, в Долине смерти на юго-западе США +54 градуса. В Соединённых Штатах минувший июнь стал самым жарким за весь период метеонаблюдений. И медики подсчитали, что 130 человек умерли непосредственно от этой жары. А есть ещё и отложенное негативное воздействие на здоровье, - не радует Роман Вильфанд.

Канадская деревня Литтон стала новым символом глобального потепления: она раскалилась до +49,6 градуса, а через несколько дней была почти полностью уничтожена лесным пожаром. Литтон по российским меркам далеко не северное место, расположен на той же широте, что Воронежская и Белгородская области. Но это не делает аномалию менее значимой.

Пляжи родного Ванкувера напугали профессора зоологии Университета Британской Колумбии Кристофера Харли. Он отправился прогуляться морю в надежде на освежающий ветерок. А берег покрыт мертвыми мидиями и морскими звёздами. У мидий раскрыты створки, как будто они сварились. Обитатели морских глубин погибли из-за аномально прогревшейся воды у канадского побережья, считает зоолог.

- Жертвами аномального жаркого лета в Канаде стали около миллиарда морских животных, - сокрушается Харли.

На западе Канады жаркое лето стало причиной опустошительных лесных пожаров. Фото: REUTERS

Глобальное потепление повышает риск подобных волн жары в 150 раз (по сравнению с гипотетической ситуацией, если бы не было антропогенных выбросов парниковых газов) - цифра из свежего доклада Всемирной метеорологической организации ООН.

- Мы, конечно, понимали, что волны тепла станут чаще и интенсивнее. Но не ожидали, что жара достигнет столь небывалых значений уже сейчас, а не к концу столетия, особенно в северных регионах. - разводит руками Геерт Ян ван Ольденбург из Королевского метеорологического Института Нидерландов.

ОПАСНЫ И ДОЖДИ, И ПОЖАРЫ

На раскаленную Москву в четверг обрушились неожиданные и мощные тропические ливни. В аэропорту «Шереметьево» воды было столько, что ещё чуть-чуть - и он мог бы принимать круизные лайнеры. В эти же дни от катастрофического наводнения страдают Германия и Швейцария, есть погибшие. Страшна и другая крайность: на Урале, средней Волге, во многих районах Сибири ещё с мая стоит засуха. В Якутии пылают лесные пожары. Высокая степень пожарной опасности - в Карелии и Коми, Иркутской области и Красноярском крае.

- Самый главный вывод, который делают климатологи, и он не вызывает никакого сомнения у учёных, - климатические изменения ведут к увеличению риска опасных явлений. В России в первом полугодии случилось 574 опасных гидрометеорологических явления - на 18% больше, чем в прошлом году. Сюда входит все: и очень сильные дожди, и штормовой ветер, и такая аномальная жара, как сейчас. Хорошая новость - 97% этих опасных явлений были вовремя предсказаны метеорологами, людей о них предупредили заранее, - отмечает Роман Вильфанд. - Почему так происходит? Энергия нижних слоев атмосферы увеличивается с ростом температуры. Это первое. Второе - изменяется распределение осадков. В умеренных широтах количество осадков в целом за год не меняется (другой вопрос, что выливаются они неравномерно, то ливни, то сушь). В северных районах осадков становится больше, в южных, самых густонаселённых, - меньше. На международных экономических форумах обсуждается проблема засух и дефицита воды. В России все чаще случаются смерчи, раньше они были совершенно не характерны для нашей страны. Все большое шквалов, сильных ливней и, самое главное, резких изменений погоды, когда за сутки температура может повышаться или понижаться на 15 - 20 градусов. Это все следствия глобального потепления.

А поскольку потепление никуда не девается, наоборот, продолжается и усиливается, ответ климатологов на вопрос «Теперь всегда так будет?» неутешительный. Будет не обязательно так жарко, как этим летом. Но столь же неожиданно, аномально и экстремально. Или ещё экстремальнее.

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